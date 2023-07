Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Este martes 4 de julio, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 dará inicio al emocionante torneo de Voleibol Femenil. El encuentro inaugural de la jornada será entre los equipos de México y Puerto Rico, prometiendo una partida llena de intensidad y sabor a revancha.

Hora y Canal México vs Puerto Rico

Sede: Palacio de los Deportes Carlos el Famoso, San Salvador, El Salvador

Hora: 10:30 am de México, El Salvador y Centroamérica: 12:30 pm de Puerto Rico y República Dominicana. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en México y Centroamérica.

México vs Puerto Rico en VIVO

Ambos equipos llegan con objetivos claros en mente. México buscará sumar su primer triunfo en el torneo y, al mismo tiempo, demostrar que están listas para competir por las medallas. Su última participación en Barranquilla 2018 no fue del todo satisfactoria, ya que cayeron ante las puertorriqueñas en la lucha por el bronce. Sin embargo, ahora cuentan con la oportunidad de redimirse.

Por su parte, el equipo de Puerto Rico también inicia esta competencia con la firme intención de subirse al podio nuevamente. En Barranquilla 2018 lograron derrotar a las mexicanas y se llevaron la medalla de bronce. Este logro les brinda confianza y motivación para repetir la dosis.

Será un duelo sumamente parejo, ya que no existe una clara favorita. Ambos equipos cuentan con talento y determinación para luchar por la victoria.

El enfrentamiento entre México y Puerto Rico promete ser una batalla épica en la cancha. Ambas selecciones buscarán imponer su estilo de juego y aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

México vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Centroamericanos 2023

