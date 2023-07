UFC 290: Brandon Moreno vs Alexandre Pantoja EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Los contendientes de peso mosca del Ultimate Fighting Championship (UFC), Brandon Moreno y Alexandre Pantoja, se enfrentarán este sábado 8 de julio en el UFC 290, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Después de cuatro peleas, Moreno finalmente demostró ser el luchador superior al ex campeón de la división, Deiveson Figueiredo. A lo largo de los años, ha construido un currículum impresionante, pero Pantoja sigue siendo su punto débil. Si consideramos su primera pelea en The Ultimate Fighter (TUF), Pantoja tiene una ventaja de 2-0 sobre el campeón mexicano. Sin embargo, esta no fue la única razón por la que el brasileño obtuvo esta oportunidad por el título, ya que ganó tres peleas consecutivas en la competencia de alto nivel.

La categoría de peso mosca ha estado esperando un nuevo enfrentamiento… y este es excelente. Ahora analicemos más de cerca las claves para la victoria de cada luchador:

Brandon Moreno

Récord: 21-6-1

Victorias clave: Deiveson Figueiredo (UFC 283, UFC 263), Kai Kara-France (UFC 277), Jussier Formiga (UFC Fight Night 170), Dustin Ortiz (UFC Fight Night 108), Brandon Royval (UFC 255), Kai Kara-France (UFC 245)

Derrotas clave: Deiveson Figueiredo (UFC 270), Sergio Pettis (UFC Fight Night 114), Alexandre Pantoja (UFC Fight Night 129)

Claves para la victoria: Moreno siempre ha sido un luchador con excelentes habilidades en el suelo y un gran sentido de la lucha, pero ha sido su evolución en el boxeo lo que realmente le ha permitido convertirse en campeón. Es considerado el mejor golpeador en la categoría de las 125 libras, y su condición física y determinación también son de clase mundial.

En las dos peleas anteriores, Pantoja pudo intimidar a Moreno debido a varios factores, como el estilo naturalmente agresivo del brasileño, su físico, su destreza en jiu-jitsu y el nivel de experiencia relativo de ambos luchadores. Sin embargo, han pasado cinco años desde su último enfrentamiento y muchas cosas han cambiado. Moreno ya no se siente incómodo en intercambios agresivos… tampoco es el joven de 24 años que aún estaba desarrollando su musculatura. Ahora debería ser capaz de mantenerse firme de manera mucho más efectiva, lo cual cambiará significativamente la dinámica de la pelea.

Específicamente, el nuevo y mejorado jab de Moreno puede tener un impacto drástico en la capacidad de Pantoja para avanzar. Si Moreno logra golpear constantemente la cara de Pantoja cada vez que el brasileño intente acercarse, limitará en gran medida su progreso. Una vez que eso suceda, Moreno podrá avanzar y causar verdaderos problemas a Pantoja.

Alexandre Pantoja

Récord: 25-5

Victorias clave: Brandon Moreno (UFC Fight Night 129), Brandon Royval (UFC Vegas 34), Manel Kape (UFC Vegas 18), Alex Perez (UFC 277), Matt Schnell (UFC Fight Night 165)

Derrotas clave: Askar Askarov (UFC Fight Island 2), Deiveson Figueiredo (UFC 240), Dustin Ortiz (UFC 220)

Claves para la victoria: Pantoja es un luchador muy ofensivo. Tiene habilidades de jiu-jitsu de élite que lo convierten siempre en una amenaza en el suelo, pero también es un luchador subestimado con poderosas patadas en pie.

El juego técnico de kickboxing de Pantoja impresionó en su pelea contra Manel Kape, quien facilitó las cosas al tener un bajo nivel de actividad. Aunque ha mejorado en ese aspecto, no estoy seguro de si Pantoja podría vencer a Moreno en un enfrentamiento de kickboxing.

Sus posibilidades son mucho mejores en una pelea en el suelo. Tiene el poder para lastimar a Moreno y la resistencia para resistir algunos golpes según sea necesario. Además, la mejor oportunidad de Pantoja para derribar a Moreno es ocultar sus intentos en medio del caos. Si logra derribar a Moreno en algunas ocasiones y llevar la pelea al suelo, podrá socavar la confianza de Moreno en los intercambios y generar impulso a su favor.

Brandon Moreno vs Alexandre Pantoja en VIVO

La categoría de peso mosca finalmente avanza.

Moreno ya ha vencido silenciosamente a tres miembros del top 5 de la división de peso mosca. Si Moreno puede continuar actuando a un nivel tan alto contra alguien que no sea Figueiredo, comenzará a recibir el respeto que se merece como un campeón de primer nivel con habilidades de élite.

Por otro lado, Pantoja ha estado buscando una oportunidad por el título durante mucho tiempo. Ha sido un contendiente de peso mosca desde que se unió al UFC y, aunque no es un luchador perfecto, ha demostrado su excelencia en lo que hace y ha tenido un rendimiento a un nivel realmente alto. A los 33 años, es ahora o nunca para el brasileño, quien no podría haber elegido un oponente más adecuado para su primera oportunidad por el título.

