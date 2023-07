UFC 290: Robert Whittaker vs Dricus du Plessis EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Los veteranos de peso mediano del Ultimate Fighting Championship (UFC), Robert Whittaker y Dricus du Plessis, se enfrentarán este sábado 8 de julio en el UFC 290, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Whittaker es un atleta que ha superado contratiempos y adversidades. Aunque perdió por nocaut contra Israel Adesanya, lo cual le costó el cinturón, no impidió que Whittaker subiera de rango por segunda vez y le diera a «Stylebender» una pelea muy reñida en la revancha. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde su segunda pelea, es probable que Whittaker esté a una victoria de conseguir una tercera oportunidad por el título. Mientras tanto, du Plessis ha escalado rápidamente en las clasificaciones, ganando cinco peleas consecutivas al comenzar su carrera en el UFC, lo cual lo ha llevado a estar cerca de la pelea por el título. El ex campeón de KSW es conocido por ser un finalizador agresivo y seguramente está a solo una victoria más de tener una oportunidad contra Adesanya.

Ahora veamos más de cerca las claves para la victoria de cada peleador:

Robert Whittaker

Récord: 24-6

Victorias clave: Yoel Romero (UFC 225, UFC 213), Marvin Vettori (UFC París), Darren Till (UFC en ESPN 14), Jared Cannonier (UFC 254), Kelvin Gastelum (UFC Vegas 24), Ronaldo Souza (UFC en FOX 24), Derek Brunson (UFC Fight Night 101)

Derrotas clave: Israel Adesanya (UFC 271, UFC 243), Stephen Thompson (UFC 170), Court McGee (UFC Fight Night 27)

Claves para la victoria: Whittaker es un excelente kickboxer, que combina su agudo boxeo con su habilidad en el karate a distancia. A lo largo de los años, los derribos se han vuelto cada vez más importantes en su juego, lo que ha agregado una capa adicional y útil a su ofensiva.

En esta pelea, la clave para Whittaker es manejar la distancia y elegir cuándo participar en los intercambios. Du Plessis es un luchador que a menudo ofrece oportunidades a sus oponentes, pero eso no significa que sea fácil de vencer. Es implacable y se destaca por empujar a sus enemigos hacia un caos agotador en el que sobresale. Whittaker puede lidiar en una pelea caótica, como se ha demostrado en sus enfrentamientos contra Yoel Romero, pero ese no es el mejor enfoque para vencer al australiano. En cambio, Whittaker debería moverse constantemente y golpear a du Plessis con golpes a distancia. A veces, tendrá que esquivar en lugar de atacar, simplemente porque intentar hacer demasiado es la forma en que los oponentes de du Plessis a menudo son derrotados. Whittaker debe mantenerse alerta durante los 15 minutos de la pelea y nunca olvidar la amenaza que tiene enfrente, así es como puede desmantelar al noqueador sudafricano.

Dricus du Plessis

Récord: 18-2

Victorias clave: Derek Brunson (UFC 285), Darren Till (UFC 282), Roberto Soldic (KSW 43), Brad Tavares (UFC 276), Trevin Giles (UFC 264), Markus Perez (UFC Fight Island 5) Derrotas clave: Roberto Soldic (KSW 45)

Claves para la victoria: Pocos luchadores de élite desconciertan a los fanáticos de las peleas como du Plessis. Tiene un estilo ciertamente extraño, pero tremendamente efectivo. Du Plessis prospera en peleas caóticas y tiene una increíble habilidad para forzar que ocurran. Incluso cuando está en desventaja, du Plessis todavía puede golpear brutalmente a sus oponentes y es experto en sobrevivir a momentos difíciles para seguir ganando impulso.

No es ningún secreto que Whittaker superaría a du Plessis en un combate estratégico. Afortunadamente, du Plessis tiene un poder de golpeo muy fuerte y sabe cómo crear momentos que cambian el rumbo de la pelea.

La clave para du Plessis es el ritmo. Debe cerrar la distancia y presionar a Whittaker, de lo contrario, recibirá golpes y patadas interminables. Por supuesto, Whittaker tiene un agudo juego de contraataque que puede hacer que esto sea doloroso, pero parte de las habilidades de du Plessis implica recibir esos golpes y seguir atacando.

En resumen, du Plessis debe iniciar los intercambios, bloquear/evitar/absorber los contraataques de Whittaker y continuar atacando. Quiere tener la iniciativa en el primer y tercer asalto, lo cual le dará la mejor oportunidad de conectar con un golpe que disminuya la habilidad técnica de Whittaker.

Robert Whittaker vs Dricus du Plessis en VIVO

Esta pelea parece ser una eliminatoria de título en toda regla.

¿El UFC le dará a Whittaker una segunda oportunidad por el título contra Adesanya si gana aquí? Con suerte. La reciente rivalidad entre Pereira y Adesanya nos recordó que los luchadores aún pueden vencer a un oponente incluso después de múltiples derrotas. Whittaker sigue siendo claramente el segundo mejor peso mediano del planeta, y otra victoria contra un oponente del top 5 debería ser suficiente para una última oportunidad contra «Stylebender».

En cuanto a du Plessis, no hay duda de que obtendría una oportunidad por el título si gana. Aunque su trasfondo de provocación hacia el campeón no es precisamente de buen gusto, ¡ha logrado generar controversia! Además, tiene una excelente racha de victorias y podría convertirse en el primer hombre en vencer a Whittaker en las 185 libras, lo cual sería un logro destacado por sí solo y digno de una oportunidad por el título.

julio 8, 2023

