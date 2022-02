UFC

Israel Adesanya logró una cerrada victoria sobre Robert Whittaker este sábado por la noch en la pelea principal del pago por evento UFC 271 de Houston, Texas en el Toyota Center.

El primer round no contó con mucho, aparte de algunas patadas en las piernas e Israel que lo derribó con un golpe directo solo para que Whittaker se levantara de inmediato. Whittaker hizo algunos intentos de derribo débiles, pero no tuvo éxito. La segunda ronda vio a un Whittaker mucho más agresivo cobrando vida y empujando hacia adelante. Whittaker consiguió un derribo, pero no pudo mantenerlo en el suelo.

En el tercer round, Whittaker pudo derribarlo después de que Izzy presentara una buena defensa. El único problema era que no podía mantenerlo allí. Whittaker se agarró con él contra la cerca.

En el cuarto asalto, Whittaker fue derribado, pero Izzy volvió a levantarse, por lo que Whittaker lo tomó por la espalda e Izzy finalmente escapó. Otro derribo para Whittaker en el quinto asalto solo para que Izzy se ponga de pie. Whittaker conectó un tiro sólido desde el descanso. Los jueces dieron la victoria a Adesanya, quien retuvo la correa.

Así, Adesanya se consolida como uno de los mejores peleas en la actualidad y consolide su jerarquía en la división, habrá que ver que viene para él.

[Vídeo] Ganador, Resumen y Repetición Israel Adesanya vs Robert Whittaker UFC 271

