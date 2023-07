Panamá vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial Femenil 2023

Amistosos

Japón y Panamá se enfrentarán en un Amistoso Internacional Femenino este viernes 14 de julio en la cancha del Sendai.

Después de obtener el segundo lugar en la Copa SheBelieves y obtener resultados mixtos en dos amistosos, Japón busca avanzar mientras se prepara para la próxima Copa Mundial Femenina.

Panamá jugará su séptimo partido amistoso internacional femenino, habiendo obtenido tres victorias, un empate y dos derrotas en los partidos anteriores. La Marea Roja también buscará ganar impulso de cara a la Copa del Mundo que está a punto de iniciar.

Hora y Canal Panamá vs Japón

Sede: Estadio Yurtec Sendai, Parque Nanakita, Izumi-ku, Ciudad de Sendai, Prefectura de Miyagi, Japón

Hora: 5:05 am de Panamá. 3:05 am PT / 6:05 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: RPCTV y TVMax en Panamá.

Panamá vs Japón en VIVO

La selección de Japón, conocida como Nadeshiko, ocupa actualmente el puesto 11 en la clasificación de la FIFA, siendo la selección nacional femenina más exitosa de la Confederación Asiática de Fútbol. Han sido campeonas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2011, así como de la Copa Asiática Femenina de la AFC en 2014 y 2018.

En cuanto al desempeño reciente de la selección femenina de Japón, participaron en el torneo amistoso Copa SheBelieves a principios de este año. Terminaron en segundo lugar en su grupo, obteniendo la medalla de plata, tras jugar contra Estados Unidos (0-1), Brasil (0-1) y Canadá (3-0). En los últimos amistosos, lograron una victoria ante Portugal (2-1), pero no pudieron mantener esa racha ganadora. El 11 de abril, en un partido amistoso contra Dinamarca, Japón sufrió una derrota por 0-1 debido a un gol en propia puerta de Moeka Minami de la Roma.

En la próxima Copa del Mundo, Japón se encuentra en el Grupo C junto a Zambia, España y Costa Rica. Este partido será un buen impulso antes del torneo de fútbol más importante de este año. En nueve de los últimos diez partidos de Japón, al menos un equipo no ha logrado anotar. Además, las Niponas ha perdido cinco de sus últimos siete partidos y solo ha mantenido su portería a cero en siete partidos.

El equipo dirigido por Futoshi Ikeda tiene como objetivo recuperarse de su reciente derrota. Se espera que Japón genere numerosas oportunidades de gol contra Panamá, que podría tener dificultades para encontrar el fondo de la red. En su encuentro anterior en 2021, Nadeshiko derrotó de manera contundente a Panamá con un marcador de 7-0, destacando la diferencia de talento y habilidades entre los dos equipos.

Saki Kumagai es la jugadora más experimentada del equipo japonés, con 134 partidos internacionales y tres goles. Los defensores Shiori Miyake, Risa Shimizu y Moeka Minami aportan solidez en la defensa. Se espera que Ayaka Yamashita sea la portera titular en su partido número 58. Mina Tanaka, Yui Hasegawa, Riko Ueki y Hinata Miyazawa se espera que sean productivas en el departamento de goles. Incluso si Japón decide dar descanso a sus jugadores más experimentados, el equipo cuenta con un grupo de talento más profundo para los sustitutos.

Por otro lado, Panamá ha sido una fuerza sólida en la CONCACAF. Ocupa el puesto 52 en la última clasificación de la FIFA, su posición más alta hasta el momento, lo cual representa un gran avance desde el puesto 140 en 2015. Panamá ha participado en el Campeonato Femenino de CONCACAF en cuatro ocasiones, logrando su mejor resultado al llegar a las semifinales en 2018. En un emocionante desarrollo, Panamá hará su debut en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2023.

La selección femenina de Panamá sufrió una derrota por 7-0 ante España en un partido amistoso en junio. Esther Rodríguez anotó dos goles en el primer tiempo, mientras que Alexia Putellas anotó en el minuto 22. Panamá no ha disputado ningún partido desde entonces y buscará recuperarse mientras se prepara para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. En la Copa del Mundo, Panamá ha sido sorteada en el Grupo E junto a Brasil, Jamaica y Francia.

Será interesante ver si Panamá puede recuperarse de sus dificultades recientes. La selección Canalera ha estado ocupada preparándose para la próxima Copa del Mundo, habiendo disputado ocho partidos amistosos este año. Las Chicas del Canal no lograron anotar en tres de los últimos 10 partidos internacionales, pero han tenido un buen desempeño al obtener una victoria por 1-3 sobre Chile, una contundente victoria por 7-0 sobre Gibraltar, una ajustada victoria por 4-3 sobre República Dominicana y un emocionante empate 1-1 con Colombia.

Panamá está atravesando actualmente un período de transición tras el retiro de varios jugadores clave que ayudaron al país a llegar a su primera Copa del Mundo, y ahora es responsabilidad de la próxima generación continuar con el progreso del equipo. Lineth Cedeño y Karla Riley serán fuerzas destacadas en la delantera. Marta Cox, Deysiré Salazar y la capitana Natalia Mills liderarán el centro del campo. Yomira Pinzón, Carina Baltrip-Reyes y Katherine Castillo se unirán en la defensa junto a la portera Yenith Bailey.

Predicción Panamá vs Japón

El equipo de Japón seguirá ganando impulso de cara a la Copa del Mundo. Es posible que Panamá no sufra una derrota tan abultada como en su enfrentamiento anterior, como ocurrió en su partido contra España, pero seguramente enfrentará muchos tiros y goles.

Pronóstico: Japón 3-1 Panamá

