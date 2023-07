Manchester United vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

El Manchester United vuelve a la acción con otro partido amistoso esta semana, mientras continúa con sus preparativos de pretemporada, enfrentando un intrigante encuentro contra el Lyon en el Murrayfield Stadium este miércoles 18 de julio.

Hora y Canal Manchester United vs Lyon

Sede: Murrayfield Stadium, Edimburgo, Escocia

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Uruguay y Brasil. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: MUTV

Manchester United vs Lyon en VIVO

Lyon terminó en séptimo lugar en la clasificación de la Ligue 1 la temporada pasada y ha sido inconsistente durante el año. El equipo francés superó a De Treffers con una estrecha victoria por 2-1 la semana pasada y buscará lograr un resultado similar en este partido.

Por otro lado, el Manchester United aseguró el tercer puesto en la tabla de la Premier League la temporada pasada y ha mostrado una marcada mejora en comparación con el año anterior. Los Red Devils superaron fácilmente al Leeds United por un marcador de 2-0 en su último juego y estarán confiados antes de este encuentro.

El Manchester United tiene un récord impresionante contra el Lyon, habiendo ganado dos de los cuatro partidos jugados entre los dos equipos, mientras que los otros dos partidos terminaron en empate.

Pronóstico Manchester United vs Lyon

El Manchester United ha sido una fuerza a tener en cuenta con Erik ten Hag y buscará aprovechar al máximo su gira de pretemporada. Los Red Devils tienen un buen equipo a su disposición y estarán decididos a demostrar su valía esta semana.

Lyon puede dar un golpe en su día y tendrá que trabajar duro para mejorar su récord contra los gigantes de la Premier League. El Manchester United es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este juego.

Predicción: Manchester United 3-1 Lyon.

