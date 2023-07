Australia vs Irlanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

La acción en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 comienza este jueves 19 de julio, con la coanfitriona Australia iniciando su participación contra Irlanda en el Estadio de Fútbol de Sydney.

Hora y Canal Australia vs Irlanda

Sede: Stadium Australia, Sídney, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos.

Australia vs Irlanda en VIVO

Las Matildas llegan al torneo después de una victoria por 1-0 sobre Francia que les levantó el ánimo durante el fin de semana. Mary Fowler salió de la banca para anotar el gol de la victoria en la segunda mitad.

Irlanda, por su parte, sufrió una derrota por 3-0 ante el mismo rival hace quince días. Maelle Lakrar anotó un doblete a ambos lados del gol de Eugénie Le Sommer para guiar a las francesas a la victoria.

Australia aseguró su lugar en la Copa del Mundo como coanfitriones, mientras que Irlanda tuvo que abrirse camino a través de los playoffs, venciendo a Escocia 1-0 para reservar su lugar en el avión a Australia/Nueva Zelanda. Canadá y Nigeria completan el cuarteto de selecciones del Grupo B.

Este será el primer encuentro competitivo entre ambas partes. Se enfrentaron en un amistoso en septiembre de 2021, que Irlanda ganó 3-2.

Pronóstico Australia vs Irlanda

Australia tiene grandes expectativas de cara al torneo, ya que ha visto un auge en la calidad de sus jugadoras en los últimos años.

Las Matildas tienen un plantel bien equilibrado, lo que, sumado a la ventaja de jugar en casa, las convierte en una de las aspirantes a llegar hasta el final. Su escuadra estará liderada por la talentosa Sam Kerr, y el partido contra Irlanda ofrece a las anfitrionas comenzar su campaña con una nota positiva.

Se espera que Australia reclame una cómoda victoria y también mantenga su portería a cero.

Predicción: Australia 3-0 Irlanda.

