Nueva Zelanda vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Nueva Zelanda y Noruega se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2023 en Eden Park este jueves 20 de julio.

Hora y Canal Nueva Zelanda vs Noruega

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos.

Nueva Zelanda vs Noruega en VIVO

Las Football Ferns son coanfitrionas del torneo. Finalizaron su preparación para la competición con una derrota por 1-0 ante Italia en un amistoso el pasado fin de semana, gracias a un gol de Valentina Giacinti en el minuto 23.

Mientras tanto, Noruega empató en un emocionante partido de seis goles contra sus vecinos escandinavos, Suecia. Un final emocionante para el juego vio a ambos equipos anotar en el tiempo de descuento, con Frida Leonhardsen-Maanum marcando un doblete para las noruegas.

Las Grasshoppers reservaron su lugar en la Copa del Mundo como ganadoras de grupo en el Grupo F de las eliminatorias. Suiza y Filipinas completan el cuarteto de selecciones del Grupo A.

Este será el noveno encuentro entre ambas partes, con Noruega ganando 6-1.

Pronóstico Nueva Zelanda vs Noruega

Noruega es uno de los equipos más exitosos en el fútbol femenino, pero ha caído de sus altos estándares anteriores y ha sido superada por otras naciones en los últimos años. Su forma al ingresar al torneo también es menos que ideal, ya que no pudo ganar en sus últimos cuatro juegos.

Mientras tanto, Nueva Zelanda es coanfitriona del torneo, pero no es favorita para causar un impacto. También han tenido problemas para demostrar su valía en los amistosos antes del torneo.

Se espera que Noruega comience su campaña con una nota positiva, logrando una victoria cómoda contra los coanfitriones.

Predicción: Nueva Zelanda 0-2 Noruega.

