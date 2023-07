Inglaterra vs Haití EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Inglaterra comenzará su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 contra el debutante Haití en el Suncorp Stadium este sábado 22 de julio.

Hora y Canal Inglaterra vs Haití

Sede: Estadio Suncorp, Brisbane, Queensland, Australia

Hora: 3:30 am de México y Centroamérica. 4:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:30 am PT / 5:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos.

Inglaterra vs Haití en VIVO

Ambos equipos han sido sorteados en el Grupo D junto a Dinamarca y China. Inglaterra terminó en el cuarto lugar en la edición de 2019 y buscará mejorar ese resultado, mientras que Haití es uno de los ocho debutantes en el torneo de 2023.

A pesar de nunca haber ganado la Copa del Mundo, Inglaterra llega con grandes esperanzas después de haber ganado el Campeonato Femenino de la UEFA el año pasado y la Finalissima Femenina a principios de este año contra Brasil.

Por otro lado, Haití aseguró su primera clasificación para la Copa Mundial Femenina con victorias sobre Senegal y Chile en los playoffs entre confederaciones en febrero. Inglaterra sufrió una derrota por 2-0 ante Australia en un amistoso en abril y luego jugó un empate sin goles contra Portugal en otro amistoso a principios de este mes.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Pronóstico Inglaterra vs Haití

Inglaterra tiene un equipo fuerte y se dirige al torneo como uno de los favoritos. Sin embargo, no han logrado marcar en sus últimos dos amistosos, y la ausencia de la delantera en forma, Bethany Mead, debido a una lesión, es un gran golpe para el equipo dirigido por Sarina Wiegman.

Mientras tanto, Haití está haciendo su primera aparición en la Copa del Mundo y ha demostrado capacidad goleadora, anotando en seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, lo que sugiere que pueden plantar cara.

No obstante, considerando la mayor experiencia y calidad del equipo inglés en el torneo, se espera que registren una victoria cómoda.

Predicción: Inglaterra 2-0 Haití

