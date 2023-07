Dinamarca vs China EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Dinamarca y China se enfrentarán en el HBF Park este sábado 22 de julio, dando inicio a su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal Dinamarca vs China

Sede: Perth Oval, Perth, Australia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC en Estados Unidos.

Dinamarca vs China en VIVO

Dinamarca llega al torneo tras una derrota por 2-0 ante España en un amistoso hace quince días, con goles de Ona Batlle y Salma Paraluello que llevaron a La Roja a la victoria.

Mientras tanto, China empató 2-2 en un amistoso contra Colombia la semana pasada. Las Steel Roses aseguraron su lugar en Australia y Nueva Zelanda con una dramática remontada de 3-2 sobre la República de Corea en la final de la Copa Asiática Femenina de la AFC 2022.

Dinamarca se clasificó para su quinta Copa del Mundo al terminar en la parte superior de su grupo de clasificación, obteniendo el máximo de puntos en ocho juegos.

Inglaterra y Haití completan el cuarteto de equipos en el Grupo D de la Copa del Mundo.

Este será el decimotercer encuentro entre ambas selecciones. China lidera con siete victorias, mientras que dos partidos terminaron en empate.

Pronóstico Dinamarca vs China

Inglaterra es la favorita para encabezar este grupo, siendo también una de las candidatas para llegar hasta la final del torneo. Esto le da una importancia adicional a este choque, ya que el juego podría ser una batalla por el segundo lugar en el grupo, que podría tener una gran relevancia para avanzar en la competición.

China es históricamente el equipo más exitoso en los enfrentamientos directos, mientras que Dinamarca regresa al torneo después de perderse las últimas tres ediciones.

Solo un punto separa a ambos equipos en la clasificación mundial de la FIFA, lo que destaca lo parejo que está el enfrentamiento. Aunque uno de los lados podría obtener una victoria, esperamos un empate con pocos goles.

Pronóstico: Dinamarca 1-1 China.

