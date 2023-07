Zambia vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Japón comenzará su campaña en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 contra Zambia en el FMG Stadium Waikato este sábado 22 de julio. Ambos equipos han sido sorteados en el Grupo C junto a Costa Rica y España.

Hora y Canal Zambia vs Japón

Sede: Waikato Stadium, Hamilton, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos.

Zambia vs Japón en VIVO

Zambia se clasificó por primera vez después de alcanzar los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones Femenina 2022. Por su parte, Japón, las campeonas de 2011, se han clasificado para todas las ediciones de la Copa del Mundo, siendo el primer y único equipo asiático en ganar la competencia.

En un juego de preparación previo al torneo, Japón venció a Panamá 5-0, con Yui Hasegawa anotando un doblete, mientras que Risa Shimizu, Aoba Fujino y Moeka Minami anotaron los demás goles.

Zambia también mostró un buen rendimiento en sus amistosos previos a la Copa del Mundo, incluida una sorprendente victoria por 3-2 sobre Alemania, que ocupa el segundo lugar en la clasificación de la FIFA. En ese encuentro, Barbra Banda anotó un doblete y Racheal Kundananji agregó otro gol en el minuto 54.

En la edición de 2019, Japón llegó a los octavos de final, ganando uno de sus cuatro partidos, anotando tres veces y encajando cinco goles.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Predicción Zambia vs Japón

Zambia registró una sorprendente victoria por 3-2 sobre Alemania en un amistoso a principios de este mes, mostrando un gran nivel antes de su primer partido en la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Por otro lado, Japón ha ganado tres de sus últimos cuatro juegos en todas las competiciones, anotando diez goles y solo concediendo una vez. Además, tienen un récord decente en la Copa Mundial de la FIFA, habiendo aparecido en cada edición desde 1991, con 14 victorias en 33 partidos y 15 derrotas.

Dado el buen estado actual de ambos equipos, se espera un empate con pocos goles.

Predicción: Zambia 1-1 Japón.

Last modified: julio 21, 2023

Etiquetas: Japón