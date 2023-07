Costa Rica vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Costa Rica se enfrentará a Japón en el estadio Forsyth Barr en su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este martes 25 de julio.

Hora y Canal Costa Rica vs Japón

Sede: Forsyth Barr Stadium,, Dunedin, Nueva Zelanda

Hora: 11:00 pm de México, Costa Rica y Centroamérica. 00:00 am (miércoles) de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 am (miércoles) de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 pm PT / 1:00 am ET (miércoles) en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. Repretel en Costa Rica.

Costa Rica vs Japón en VIVO

Japón está en lo más alto de la tabla del Grupo C, gracias a una impresionante victoria por 5-0 sobre Zambia en su primer partido de la competencia el sábado. Aunque Zambia mantuvo la portería a cero hasta el minuto 43, Hinata Miyazawa abrió el marcador justo antes del silbatazo del medio tiempo y sumó su segundo gol del partido en la segunda mitad. Mina Tanaka, Jun Endō y Riko Ueki también agregaron goles en la segunda mitad.

Costa Rica sufrió una derrota por 3-0 contra España en su primera aparición en la Copa del Mundo desde 2015. No logró registrar ni un solo tiro al arco en ese partido y buscará mejorar ese récord en este encuentro.

Costa Rica ha sufrido derrotas en cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Mientras tanto, Japón ha ganado cuatro de sus últimos cinco juegos.

Las Niponas lograron la mayor victoria en el día inaugural de la competencia y buscará continuar de esa forma, ya que los ganadores de 2011 aspiran a llegar a la etapa eliminatoria por cuarta edición consecutiva.

Los dos equipos se han enfrentado solo una vez hasta el momento, y ese encuentro fue un amistoso en 2017. Japón registró una cómoda victoria en casa por 3-0 en ese partido.

Predicción Japón vs Costa Rica

Japón se ha clasificado para la fase eliminatoria en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo y llegó a la final en dos de estas apariciones. Han marcado cinco goles en cada uno de sus dos juegos anteriores y parecen estar en buen estado de forma. Tienen un récord sólido contra equipos de CONCACAF, excepto Estados Unidos, ganando 15 de sus 25 encuentros.

Las Ticas no ganaron en su primera aparición en la Copa del Mundo en 2015 y no les fue mucho mejor en su regreso la semana pasada. No lograron registrar un tiro al arco, lo que marca la cuarta vez en seis juegos que no logran encontrar el fondo de la red.

Teniendo en cuenta el mejor récord de Japón en la Copa del Mundo y su forma actual, los respaldamos para registrar una victoria cómoda.

Predicción: Japón 3-0 Costa Rica

Last modified: julio 24, 2023

Etiquetas: Canal Costa Rica vs Japón