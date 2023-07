China vs Haití EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

China y Haití buscarán sumar sus primeros puntos en la Copa Mundial Femenina 2023 cuando se enfrenten en el Hindmarsh Stadium este viernes 28 de julio.

Haití fue superado por Inglaterra en su primer partido, mientras que China comenzó el torneo con una derrota por la mínima ante Dinamarca.

Hora y Canal China vs Haití

Sede: Hindmarsh Stadium, Charles Sturt, Adelaida, Australia

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

China vs Haití en VIVO

China ha avanzado a las rondas eliminatorias en todas sus seis apariciones anteriores en la Copa del Mundo, pero sus esperanzas de mantener ese récord del 100% recibió un revés en su primer partido.

Parecían estar listas para sumar un punto en su encuentro con Dinamarca, antes de que un cabezazo de Amalie Vangsgaard en el minuto 90 condenara a las campeonas asiáticas a una derrota por 1-0.

Habiendo logrado al menos una victoria en cada una de sus seis apariciones en la fase final de la Copa del Mundo, China espera poder continuar esa racha con una victoria sobre Haití.

Sin embargo, las «Steel Roses» pueden estar preocupadas por el hecho de que solo han ganado uno de sus últimos seis juegos en el torneo.

China ocupa el puesto 14 en el ranking mundial, 39 lugares por encima de Haití, lo que las convierte en las favoritas para el encuentro del viernes.

Se espera que Wang Shanshan forme parte de la defensa central de China junto a Yao Wei, mientras que Li Mengwen y Chen Qiaozhu actuarán como laterales.

Después de ingresar como sustituta en el medio tiempo contra Dinamarca, Wang Shuang podría asegurar un lugar en la alineación titular.

Por otro lado, Haití se habrá sentido orgulloso de la actuación combativa que ofrecieron en su primer partido en la fase final de la Copa Mundial Femenina.

El equipo de Nicolas Delepine no parecía intimidado por la perspectiva de enfrentarse a los actuales campeones de Europa, Inglaterra, pero finalmente se quedaron con las manos vacías tras una estrecha derrota por 1-0.

Kerly Theus pensó que había realizado una buena parada para negarle el gol a Georgia Stanway desde el punto de penalti, pero las repeticiones mostraron que la portera había invadido la línea, presentando a la mediocampista de Inglaterra una segunda oportunidad para darle a su equipo una ventaja en la primera mitad.

A pesar de crear un par de oportunidades prometedoras, Haití no pudo encontrar el empate, lo que aseguró su quinta derrota consecutiva.

Habiendo concedido gol en cada uno de sus últimos ocho partidos internacionales, saben que necesitarán mejorar defensivamente para obtener un resultado positivo contra China.

En cuanto a las caribeñas, Jennyfer Limage ha sido descartada del torneo tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior en el partido contra Inglaterra.

Con Limage no disponible, se espera que Ruthny Mathurin se una a la línea de fondo y forme pareja con Tabita Joseph en la defensa central.

