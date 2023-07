Inglaterra vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Inglaterra se enfrentará a Dinamarca en el Sydney Football Stadium este viernes 28 de julio en la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina 2023.

Hora y Canal Inglaterra vs Dinamarca

Sede: Sydney Football Stadium, Sydney, Australia

Hora: 2:30 am de México y Centroamérica. 3:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Inglaterra vs Dinamarca en VIVO

Ambos equipos iniciaron su participación con victorias por 1-0, con Inglaterra venciendo a Haití gracias a un penalti de Georgia Stanway en el minuto 29. Mientras tanto, Dinamarca marcó su regreso a la Copa del Mundo después de 12 años al vencer a China. Amalie Vangsgaard tuvo un impacto instantáneo, anotando cuatro minutos después de entrar en el minuto 85.

Inglaterra ha logrado llegar a los octavos de final en sus últimas cuatro ediciones de la competencia. Por otro lado, Dinamarca tuvo un buen desempeño en las dos primeras ediciones, llegando a los cuartos de final, pero solo ha clasificado para la fase de grupos en tres ocasiones desde 1995.

Inglaterra ha perdido solo una vez en sus últimos 33 juegos en todas las competiciones. Han marcado una vez en tres partidos.

Dinamarca ha ganado cuatro de sus 15 partidos en cinco Copas del Mundo. Mientras tanto, Inglaterra ha ganado 16 de sus 27 encuentros en seis ediciones.

Con ambos equipos ganando su primer partido, el ganador de este enfrentamiento asegurará la clasificación automática a los octavos de final.

Los dos equipos se han enfrentado 17 veces en todas las competiciones, con Inglaterra ganando 8 y Dinamarca 6. Sin embargo, esta será la primera vez que se enfrenten en la Copa del Mundo.

Pronóstico Inglaterra vs Dinamarca

Inglaterra no ha marcado en dos de sus últimos tres partidos, pero ha mantenido dos porterías a cero. Registraron 21 tiros contra Haití, con 11 de ellos en la portería rival.

Mientras tanto, Dinamarca ha visto menos de 2,5 goles en siete de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Han mantenido su portería a cero en tres de sus últimos cuatro partidos. Aunque teniendo en cuenta su récord reciente contra Inglaterra, los actuales campeones de Europa podrían obtener una victoria por la mínima diferencia.

Predicción: Inglaterra 2-1 Dinamarca.

Last modified: julio 27, 2023

Etiquetas: Canal Inglaterra vs Dinamarca