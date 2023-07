UFC 291 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Poirier vs Gaethje en Directo?

UFC

UFC está de vuelta en PPV este fin de semana con su segunda entrega en el mes de julio. La promoción regresa a Salt Lake City, Utah, para un épico choque entre los pesos ligeros Dustin Poirier y Justin Gaethje en el evento principal. Aunque no habrá ningún título oficial en juego, UFC está resucitando el título ceremonial «BMF» para la revancha entre estos dos luchadores de acción.

La pareja protagonizó una agotadora batalla de cuatro asaltos en abril de 2018, con Gaethje finalmente sucumbiendo a los golpes. El cinturón BMF está en juego, y el retirado Jorge Masvidal está vinculado para entregar el campeonato al ganador. Aunque solo se trata de un título ceremonial, tanto Poirier como Gaethje están a un paso sorprendente de una pelea con el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev. Un buen desempeño podría prepararlos para un enfrentamiento en un futuro cercano.

Antes de eso, el combate co-principal de la noche será el escenario donde el ex campeón de peso mediano de UFC, Alex Pereira, suba de categoría al peso semipesado para enfrentar al ex campeón de 205 libras, Jan Błachowicz. Esto tiene el potencial de producir algunos fuegos artificiales importantes, pero también podría ser un combate táctico. Todo dependerá de quién pueda imponer su estilo y llevar a cabo la pelea en sus términos.

También en la cartelera de UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2, habrá un avistamiento de Tony Ferguson. Le guste o no que siga compitiendo, Ferguson se enfrentará a su compañero veterano Bobby Green. Temprano en la noche, tendremos un ingenioso choque de estilos cuando Michael Chiesa pelee contra Kevin Holland. Este combate es emocionante porque probablemente terminará en una sumisión para Chiesa o en un nocaut para Holland. Y para abrir la cartelera principal, este enfrentamiento promete deslumbrarnos cuando el luchador de kickboxing Stephen Thompson se enfrente al explosivo Michel Pereira.

Hora y Canal UFC 291

Fecha: sábado 29 de julio

Primeras Preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 4 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ PPV en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 291

Cartelera Principal

Dustin Poirier vs Justin Gaethje: Título BMF

Jan Błachowicz vs Alex Pereira: peso semipesado

Tony Ferguson vs Bobby Green: peso ligero

Michael Chiesa vs Kevin Holland: peso welter

Stephen Thompson vs Michel Pereira: peso welter

Preliminares

Derrick Lewis vs Marcos Rogério de Lima: peso pesado

Trevin Giles vs Gabriel Bonfim: peso welter

Roman Kopylov vs Claudio Ribeiro: peso medio

Jake Matthews vs Darrius Flowers: peso welter

Primeras preliminares

CJ Vergara vs Vinicius Salvador: peso mosca

Matthew Semelsberger vs Uros Medic: peso welter

Miranda Maverick vs Priscila Cachoeira: (W) Peso mosca

Cómo ver UFC 291: Poirier vs Gaethje

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 291 se podrán ver por ESPN, a partir de las 6:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 291 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 291 es de 79,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 124,98 dólares por UFC 291 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 20 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 291 en VIVO

UFC 291 es una delicia para los fanáticos de las peleas, a pesar de la rara ausencia de un título legítimo de UFC. La cartelera está cargada de luchadores de acción y personajes coloridos. Poirier, Gaethje, Alex Pereira, Tony Ferguson, Bobby Green, Kevin Holland, Stephen Thompson, Michel Pereira y Derrick Lewis, son el tipo de peleadores que esperarías ver en una cartelera de fantasía, y todos están programados para competir.

Last modified: julio 27, 2023

Etiquetas: Canal UFC 291