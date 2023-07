Suiza vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Suiza y Nueva Zelanda concluyen su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en el Estadio Forsyth Barr este domingo 30 de julio.

Hora y Canal Suiza vs Nueva Zelanda

Sede: Forsyth Barr Stadium, Dunedin, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Suiza vs Nueva Zelanda en VIVO

Suiza viene de un empate sin goles contra Noruega la semana pasada. Comenzaron su participación con una victoria por 2-0 sobre las debutantes Filipinas.

Suiza ha ganado solo uno de sus últimos nueve partidos.

Mientras tanto, Nueva Zelanda comenzó con una sorprendente victoria por 1-0 sobre el ex campeón mundial Noruega, sin embargo en la jornada 2 sufrieron una dura y sorpresiva derrota por 1-0 contra Filipinas.

La derrota dejó a los coanfitriones en el segundo lugar del Grupo A, habiendo obtenido tres puntos en dos juegos. Suiza, por su parte, lidera el camino con cuatro puntos.

La victoria de Nueva Zelanda sobre Noruega en el partido inaugural fue la primera en la Copa del Mundo.

Este será el tercer encuentro entre ambas partes. Se enfrentaron en amistosos en 2013 y 2014, donde cada equipo logró una remontada de 2-1.

Predicción Suiza vs Nueva Zelanda

Suiza necesita solo un punto para asegurar la clasificación a los octavos de final, mientras que Nueva Zelanda necesita reclamar los máximos puntos para garantizar una primera aparición en los octavos de final.

Los coanfitriones se sintieron halagados por ganar en su segundo juego, después de haber desafiado las expectativas en el primer partido de su grupo. Las Football Ferns buscarán satisfacer los anhelos de su afición al asegurar la clasificación automática a los octavos de final.

Mientras tanto, Suiza solo necesita evitar la derrota para clasificarse para los octavos de final por segunda vez. La naturaleza de alto riesgo del juego podría hacer que ambas partes prioricen no perder, en lugar de hacer todo lo posible por ganar.

Es probable que los dos entrenadores desplieguen sus respectivos equipos con precaución para evitar quedar atrapados en el contragolpe. Aunque cualquiera de las partes podría obtener una victoria, es posible que el resultado termine en un empate de baja puntuación.

Predicción: Suiza 1-1 Nueva Zelanda

