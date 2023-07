Noruega vs Filipinas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Noruega y Filipinas concluirán su fase de grupos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en Eden Park este domingo 30 de julio.

Hora y Canal Noruega vs Filipinas

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Noruega vs Filipinas en VIVO

Noruega tiene todo por lo que jugar, después de haber empatado sin goles contra Suiza en su segundo partido de grupo la semana pasada. Comenzaron su torneo con una sorprendente derrota por 1-0 contra los coanfitriones Nueva Zelanda, lo que los dejó en el fondo del Grupo A con un punto.

Noruega actualmente no ha ganado en seis juegos, lo que representa su peor racha en 10 años.

Filipinas, mientras tanto, sorprendió a Nueva Zelanda con una victoria por 1-0 la semana pasada. El gol de Sarina Bolden en el minuto 24 resultó ser la diferencia entre los dos equipos. Anteriormente cayeron ante Suiza por 2-0 y actualmente ocupan el tercer lugar en el grupo con tres puntos.

Filipinas ha marcado más de un gol en solo uno de sus últimos cinco partidos.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos.

Predicción Noruega vs Filipinas

Noruega era ampliamente considerada favorita para encabezar este grupo, pero un mal comienzo del torneo ha dejado a los ex campeones del mundo al borde de sufrir una segunda eliminación en la fase de grupos. Los Grasshoppers necesitan ganar este juego para tener alguna esperanza de avanzar a las rondas eliminatorias, mientras que cualquier otro resultado los eliminaría.

Filipinas ha vivido una montaña rusa de emociones en el Mundial. Están participando en la Copa del Mundo por primera vez en su historia y también desafiaron las expectativas para reclamar una victoria sobre Nueva Zelanda.

Noruega necesita ganar este juego, al mismo tiempo que espera que los resultados en otros lugares sigan su camino. Respaldamos al equipo de Hege Riise para quedarse con la victoria estrecha, manteniendo además su portería a cero.

Predicción: Noruega 1-0 Filipinas

