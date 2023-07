Portugal vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Portugal se enfrenta a Estados Unidos en Eden Park este martes 1 de agosto en su último partido de grupo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal Portugal vs Estados Unidos

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Portugal vs Estados Unidos en VIVO

La Seleção das Quinas abrió su participación en la Copa del Mundo con una derrota por 1-0 ante Holanda, concediendo un gol de la victoria en el minuto 15. Portugal, sin embargo, volvió a la senda del triunfo, venciendo a la debutante Vietnam por 2-0, gracias a los goles de Telma Encarnação y Francisca Nazareth del Benfica.

Portugal ha mantenido tres porterías a cero en cuatro partidos en todas las competiciones.

Estados Unidos, mientras tanto, superó a Vietnam en su primer partido, anotando tres veces sin respuesta, con Sophia Smith y Lindsey Horan anotando. Sin embargo, Holanda logró un empate 1-1 en su siguiente partido y se quedó atrás antes de que Horan anotara un empate en la segunda mitad.

Las Barras y Estrellas están en la cima de la clasificación del Grupo E con cuatro puntos y solo necesitan un punto para garantizar un lugar en los octavos de final.

Las Norteamericanas han aparecido en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde su creación en 1991 y nunca han sido eliminadas en la fase de grupos.

Ha habido diez encuentros entre Portugal y Estados Unidos, que ha ganado los diez partidos, anotando 39 goles sin respuesta.

Pronóstico Portugal vs Estados Unidos

Portugal ha ganado dos de sus últimos tres juegos después de no ganar en tres. No han podido anotar en diez juegos en el partido.

Mientras tanto, Estados Unidos está en una brillante racha invicta de 11 juegos, ganando diez. La gran brecha en clase y calidad entre los dos equipos debería hacer que los dos veces campeones defensores lleguen a la cima.

Predicción: Portugal 0-2 Estados Unidos

Last modified: julio 31, 2023

Etiquetas: Canal Portugal vs Estados Unidos