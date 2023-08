Sudáfrica vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Sudáfrica se enfrentará a Italia en su último partido del grupo en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este miércoles 2 de agosto.

Hora y Canal Sudáfrica vs Italia

Sede: Wellington Regional Stadium, Wellington, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Sudáfrica vs Italia en VIVO

Las campeonas africanas comenzaron el torneo con una derrota por 2-1 ante Suecia. Se adelantaron en el minuto 48, pero las suecas terminaron logrando la remontada. Banyana Banyana dejó escapar su ventaja en circunstancias aún más angustiosas en su segundo partido contra Argentina. Se fueron dos goles por delante gracias a Linda Motlhalo y Thembi Kgatlana, pero dos goles tardíos de Argentina vieron el botín compartido.

El empate de Sudáfrica contra Argentina les permitió sumar puntos en la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Mientras tanto, Italia comenzó con una victoria por 1-0 sobre Argentina antes de sufrir una vergonzosa derrota por 5-0 contra Suecia. Amanda Ilestedt anotó un doblete, mientras que Rebecka Blomqvist salió del banquillo para completar la goleada en el tiempo de descuento.

La derrota de Italia por 5-0 ante Suecia fue su peor derrota desde marzo de 2017.

La derrota dejó a las Azzurre en el segundo puesto del Grupo G con tres puntos. Sudáfrica es tercero con un punto en su haber.

Pronóstico Sudáfrica vs Italia

Sudáfrica necesita ganar este juego para clasificarse para las rondas eliminatorias. Sin embargo, el equipo de Desiree Ellis debería haber estado en una posición más cómoda, ya que estuvo en cabeza durante menos de 25 minutos en sus dos primeros juegos.

Italia, por su parte, habría visto mermada su confianza por la dura derrota ante Suecia. Tendrán que recuperarse y volver a ponerse de pie mientras buscan clasificarse para los octavos de final. Un empate puede ser suficiente para el equipo de Silvia Bertolini, pero lo ideal sería una victoria.

Respaldamos a los italianos para reclamar una victoria estrecha, con goles en ambos extremos.

Predicción: Sudáfrica 1-2 Italia

