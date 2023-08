Japón vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Japón se enfrentará a Noruega en el Estadio Regional de Wellington en los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este sábado 5 de agosto.

Hora y Canal Japón vs Noruega

Sede: Wellington Regional Stadium ​, Wellington, Nueva Zelanda

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 3:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: TUDN en México Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Japón vs Noruega en VIVO

Japón tuvo una campaña impecable en la fase de grupos, ganando los tres partidos y anotando 11 goles sin recibir ninguno. Encabezó el Grupo C con nueve puntos, demostrando ser una fuerza a tener en cuenta en el fútbol femenino.

Nadeshiko ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2011 y terminó como subcampeona en la edición siguiente en 2015. Sin embargo, en 2019, tuvieron un desempeño discreto y no lograron avanzar más allá de los octavos de final. Japón tiene la ventaja en el historial de enfrentamientos con Noruega, habiendo dominado su último choque 4-1.

En sus últimos cinco partidos, Japón ha anotado 16 goles y ha encajado solo uno.

Noruega finalizó en el segundo lugar del Grupo A, empatando a cuatro puntos con Nueva Zelanda, pero los europeos aseguraron la clasificación debido a una mejor diferencia de goles. Noruega solo ganó una vez en la fase de grupos. Sufrieron una derrota ante Nueva Zelanda por 1-0 y empataron contra Suiza, aunque marcaron la mayor cantidad de goles, seis en total.

Gresshoppene es una de las selecciones nacionales más exitosas, habiendo ganado la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 1995, la Eurocopa Femenina de la UEFA y los Juegos Olímpicos. Sin embargo, todavía necesitan convencer a muchos de que han llegado a Australia y Nueva Zelanda con la verdadera intención de luchar por el título. Su desempeño en la fase de grupos quizás no haya impresionado a todos por igual.

Noruega ha ganado una vez en sus últimos cinco partidos, anotando 11 goles y recibiendo ocho en contra.

Hasta ahora, ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones, con Japón ganando en cinco juegos y Noruega en tres.

Predicción Japón vs Noruega

Hinata Miyazawa de Japón es la máxima goleadora actual del torneo, con cuatro goles. Mina Tanaka y Riko Ueki han marcado dos goles cada una. La portera Ayaka Yamashita ha mantenido su portería a cero en tres ocasiones. Japón parece contar con suficientes recursos para superar cualquier dificultad.

Sophie Haug de Noruega es una jugadora a tener en cuenta. Su rapidez con el balón es impresionante. Marcó un hat-trick contra Filipinas y seguramente buscará destacarse en este crucial encuentro.

Japón llega al partido como favorito debido a su forma e individualidades, por lo que esperamos que avance a los cuartos de final.

Predicción: Japón 3-1 Noruega.

