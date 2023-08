España vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

La Copa Mundial Femenina de 2023 sigue su curso y entramos ya a las etapas eliminatorias con los octavos de final, donde España buscará reponerse de un cierre de fase de grupos complicado, pero se medirá a Suiza que saldrá motivada por la victoria y clasificación.

Hora y Canal España vs Suiza

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 11:00 pm de México y Centroamérica. 00:00 am (sábado) de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 am (sábado) de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 pm PT / 1:00 am (sábado) ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

España vs Suiza en VIVO

Suiza no esperaba ganar su grupo, pero lo hizo, venciendo a Filipinas en su primer partido antes de empatar con Noruega y Nueva Zelanda. Es la segunda vez que avanzan a las etapas eliminatorias en la Copa del Mundo en su segunda aparición, pero en 2015 su carrera llegó a su fin en los octavos de final.

Por otro lado, España se esperaba que liderara el Grupo C y llegó a su último partido solo necesitando un empate para asegurar el primer lugar después de las victorias sobre Costa Rica y Zambia. Su último partido contra Japón fue un enfrentamiento directo por el primer puesto y España sufrió una derrota por 4-0, lo que los hizo caer al segundo lugar. Aunque ya han ganado más juegos en esta Copa del Mundo que en sus dos apariciones anteriores combinadas en el torneo, España sabe que esto no es motivo de celebración, ya que llegaron con la misión de pelear por el título.

A pesar de que Suiza llega a este juego como campeona de grupo, no ha sido emocionante verla en acción, liderando el Grupo A. Al mismo tiempo, España permitió cuatro goles en contra contra Japón, algo que preocupa, pero mantuvo su portería a cero contra Costa Rica y Zambia. La defensa española ha sido puesta a prueba, pero Suiza realmente no parece ser un equipo capaz de superarla.

Suiza probablemente mantendrá su formación 4-3-3 y el mismo equipo que inició el empate sin goles con Nueva Zelanda, sin nuevas preocupaciones por lesiones o suspensiones.

España espera que Ivana Andrés esté en forma después de perderse la derrota ante Japón, con Rocío Gálvez e Irene Paredes compitiendo por su puesto.

