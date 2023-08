Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Community Shield 2023

Premier League 2023-2024

El FA Community Shield 2022-23 presenta un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos de Inglaterra este fin de semana, cuando el Arsenal se enfrenta al impresionante Manchester City de Pep Guardiola en un intrigante partido que se llevará a cabo en el estadio de Wembley este domingo 6 de agosto.

Hora y Canal Manchester City vs Arsenal

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latiinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester City vs Arsenal en VIVO

El Manchester City ganó una vez más el título de la Premier League la temporada pasada y ha mantenido una forma excepcional bajo la dirección de Pep Guardiola. Los Citizens sufrieron una estrecha derrota por 2-1 a manos del Atlético de Madrid en un partido amistoso la semana pasada y necesitarán recuperarse en este encuentro.

El Manchester City ha anotado en sus seis enfrentamientos en casa contra el Arsenal con Pep Guardiola en la Premier League y ha acumulado un total de 21 goles en estos partidos.

Por otro lado, el Arsenal terminó en el segundo puesto de la tabla de la liga la temporada pasada y ha demostrado una mejora notable bajo la dirección de Mikel Arteta. Los Gunners vencieron al AS Monaco en una tanda de penales en la Emirates Cup en su último partido y deberán estar en su mejor nivel para tener una oportunidad este fin de semana.

El Arsenal ha logrado anotar solo cuatro goles en sus últimos 11 partidos de la Premier League contra el Manchester City y no ha conseguido marcar en siete de esos partidos.

El Arsenal ostenta un impresionante récord histórico frente al Manchester City, habiendo ganado 98 de los 208 partidos disputados entre ambos equipos, en contraste con las 65 victorias del City.

Pronóstico Manchester City vs Arsenal

El Manchester City ha estado en una forma brillante en los últimos meses e hizo historia al lograr el triplete la temporada pasada. Erling Haaland ha sido prácticamente imparable durante el último año y buscará comenzar la nueva temporada con buen pie este fin de semana.

A pesar de que el Arsenal se ha convertido en una fuerza formidable bajo la dirección de Mikel Arteta, ha enfrentado dificultades contra los Ciudadanos en sus encuentros más recientes. Dado que el Manchester City es el equipo más sólido en este momento, debería tener la capacidad de ganar este partido.

Predicción: Manchester City 3-1 Arsenal.

