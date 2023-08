Borussia Dortmund vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

El Borussia Dortmund recibirá al Ajax en el Signal Iduna Park en su último partido amistoso de la pretemporada este domingo 6 de agosto.

Hora y Canal Borussia Dortmund vs Ajax

Sede: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

Hora: 5:00 pm de Alemania. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Por confirmar

Borussia Dortmund vs Ajax en VIVO

El BvB se mantiene invicto en la pretemporada, habiendo ganado cinco de sus seis partidos. Empataron 1-1 frente al Chelsea en su encuentro anterior, que fue su tercer y último partido en la gira por Estados Unidos.

Marius Wolf abrió el marcador en el minuto 80 para darle al Dortmund la ventaja, pero el gol de Mason Burstow, anotado solo nueve minutos después, igualó el marcador. Este será el primer partido en casa del Dortmund en esta pretemporada.

El Dortmund ha anotado 22 goles en seis partidos y ha concedido siete.

Por otro lado, el Ajax ha mostrado inconsistencia en la pretemporada, logrando dos victorias y sufriendo dos derrotas en cinco partidos. En su encuentro anterior, perdieron 3-1 ante el Augsburgo, sin Edson Álvarez.

Los visitantes han experimentado derrotas en sus dos partidos fuera de casa durante esta pretemporada, habiendo concedido tres goles y anotado uno.

Predicción para el partido Borussia Dortmund vs Ajax

El BvB jugará su primer partido en casa en la pretemporada. Mantienen un récord invicto en casa desde agosto del año pasado.

Por otro lado, el Ajax ha mostrado inconsistencia en la pretemporada. Aunque tienen cierta ventaja sobre el BvB, considerando la forma actual de ambos equipos, es probable que los anfitriones registren una victoria cómoda.

Predicción: Dortmund 2-1 Ajax.

