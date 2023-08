Manchester United vs Athletic Bilbao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

El Manchester United cerrará su preparación para el inicio de temporada en la Premier League 2023-24 con un amistoso contra el Athletic Bilbao de LaLiga en Dublín este domingo 6 de agosto.

Los Red Devils vienen de vencer 3-1 al Lens en Old Trafford apenas el día de ayer, con el equipo de Erik ten Hag preparándose hacia su primer partido de liga contra el Wolverhampton Wanderers el 14 de agosto, mientras que el Athletic comenzará su temporada de LaLiga en casa ante el Real Madrid el 12 de agosto.

Hora y Canal Manchester United vs Athletic Bilbao

Sede: Dublín Arena, Dublín, República de Irlanda

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: MUTV.

Manchester United vs Athletic Bilbao en VIVO

La gira de pretemporada del Manchester United por Estados Unidos llegó a su fin el pasado domingo, sufriendo una derrota por 3-2 ante el Borussia Dortmund, después de un revés por 2-0 frente al Real Madrid.

El entrenador de los Red Devils, Ten Hag, no estará demasiado preocupado por los resultados en la pretemporada, pero no cabe duda de que ganar genera confianza, y buscará dos victorias este fin de semana después de haber superado ayer a Lens 3-1, con goles de Marcus Rashford, Antony y Casemiro.

Los planes de Ten Hag para los dos amistosos de este fin de semana incluían utilizar a la mayoría de sus titulares ayer contra Lens, mientras que este domingo podría optar por un plantel alternativo.

El Manchester United ha confirmado a Rasmus Hojlund como su tercer fichaje de la ventana de transferencia de verano el sábado, con el internacional danés listo para seguir los pasos de Mason Mount y Andre Onana al unirse al club este verano, y podría haber más incorporaciones antes de que cierre la ventana de transferencias.

Los Red Devils comprenden la importancia de un buen comienzo de temporada, considerando sus derrotas consecutivas en sus dos primeros partidos de liga el año pasado. Dos victorias en sus partidos amistosos este fin de semana dejarían al equipo con una confianza renovada antes del enfrentamiento contra los Lobos.

Por su parte, el Athletic ha tenido una pretemporada ocupada en términos de amistosos, jugando en total seis partidos, pero solo lograron ganar una vez, con un triunfo de 2-0 sobre Necaxa el 20 de julio.

Desde entonces, el equipo vasco ha empatado con Racing de Santander y Eibar, además de sufrir derrotas contra Gimnástica Torrelavega y Celtic. El choque con el Manchester United del domingo marcará el final de su pretemporada.

El equipo dirigido por Ernesto Valverde finalizó en la octava posición en La Liga la temporada pasada, dos puntos por detrás de Osasuna, que ocupó el séptimo lugar. Esperan competir nuevamente por un puesto europeo en la próxima temporada.

La política de fichajes del Athletic en el mercado dificulta el refuerzo de su plantilla, pero han sumado a Iñigo Ruiz de Galarreta proveniente del Mallorca, mientras que Javier Marton se ha marchado del filial de la Real Sociedad.

La salida principal ha sido la de Íñigo Martínez, quien se unió al Barcelona en una transferencia gratuita, sin embargo, jugadores como Iñaki Williams y Nico Williams permanecen en el club. El equipo intentará asegurar un resultado positivo este fin de semana antes de su primer partido en La Liga 2023-24 contra el Real Madrid el 12 de agosto.

