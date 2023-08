Australia vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Australia y Dinamarca se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este lunes 7 de agosto.

Hora y Canal Australia vs Dinamarca

Sede: Stadium Australia, Sydney, Australia

Hora: 4:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Australia vs Dinamarca en VIVO

Australia aseguró su lugar en los octavos de final como ganador del Grupo B, por delante de Nigeria, Canadá y la República de Irlanda. Las Matildas estuvieron al borde de la eliminación después de su derrota contra Nigeria, pero se recuperaron en un decisivo partido contra Canadá para avanzar.

Una destacada actuación de cuatro goles permitió a los coanfitriones vencer a las campeonas olímpicos por 4-0, asegurando su quinta clasificación consecutiva a los octavos de final.

Australia lideró un grupo de la Copa del Mundo por primera vez.

Por otro lado, Dinamarca se clasificó como subcampeona del Grupo D, detrás de Inglaterra y por delante de la RP China y Haití. Pernille Harder y Sanne Troelsgaard anotaron en cada mitad para guiar a «De rod-hvide» hacia una cómoda victoria por 2-0 sobre Haití en su último partido de grupo, logrando así su pase a los octavos de final por primera vez desde 1995.

En sus últimos seis partidos de Dinamarca algún equipo no ha marcado gol.

Este será el quinto encuentro entre ambos equipos y el primero en la Copa del Mundo desde 1995. Dinamarca ha ganado tres veces y perdido una.

Pronóstico Australia vs Dinamarca

Australia superó un susto para liderar su grupo y ahora se centrará en alcanzar su innegable potencial. El posible regreso en forma de la inspiradora capitana Sam Kerr, quien se perdió toda la fase de grupos debido a una lesión en la pantorrilla, seguramente fortalecerá su posición.

Por otro lado, Dinamarca regresó al gran escenario después de una ausencia de 16 años y marcó su regreso al avanzar a los octavos de final por primera vez en 28 años. El equipo escandinavo es considerado uno de los equipos sorpresa del torneo y no debe subestimarse, especialmente con jugadoras como Pernille Harder que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento.

No obstante, Australia tiene más experiencia y calidad en este nivel, además de un apoyo apasionado, lo que les otorga una ventaja. Se espera que el equipo dirigido por Tony Gustavsson logre una victoria cómoda y mantenga su portería imbatida.

Predicción: Australia 2-0 Dinamarca.

