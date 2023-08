Colombia vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

La selección de Inglaterra se enfrentará a la selección de Colombia en el Estadio Australia en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este sábado 12 de agosto.

Hora y Canal Colombia vs Inglaterra

Sede: Stadium Australia,, Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia

Hora: 4:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica. Gol Caracol en Colombia.

Colombia vs Inglaterra en VIVO

Los equipos se enfrentan por segunda vez en la historia. Su primer y único encuentro ocurrió en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015, con Inglaterra ganando 2-1 en la fase de grupos. Mientras Inglaterra disfrutará de su quinta experiencia en cuartos de final en la competición cuatrienal, Colombia está llegando a esta etapa por primera vez.

Las Lionesses entrarán al juego después de una difícil prueba de octavos de final contra Nigeria que se decidió por penales. Las campeonas de Europa se impusieron por 4-2, pero echarán de menos los servicios de Lauren James, expulsada durante el choque sin goles. Inglaterra se apoyará en su experiencia e individualidad frente a Colombia.

Inglaterra ha ganado ocho veces en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones.

Colombia ha disipado los temores en torno a su preparación y forma, y ha establecido una reputación respetable tras sus victorias contra Alemania y Corea del Sur. No estaban destinadas a tener éxito en el Grupo H, que finalmente superaron con seis puntos. En los octavos de final, superaron a Jamaica 1-0 para hacer historia.

Se espera que Las Chicas Superpoderosas mantengan su enfoque defensivo mientras desatan contraataques rápidos y directos. Sin embargo, Inglaterra parece estar bien preparada para frustrar tales incursiones gracias a su sólida defensa, que hasta ahora solo ha permitido un gol. Usme de Colombia podría marcar la diferencia con su velocidad.

Colombia ha marcado siete goles y recibido cuatro en sus últimos cinco partidos.

Predicción Colombia vs Inglaterra

Inglaterra extrañará a su máxima goleadora, Lauren James, quien está suspendida. La delantera del Chelsea ha anotado tres goles. Sin embargo, jugadoras como Rachel Daly, Lauren Hemp o Chloe Kelly podrían ver esto como una oportunidad para destacar. Cada una de estas jugadoras ha marcado una vez.

Linda Caicedo y Catalina Usme han estado impresionantes utilizando los flancos. Ambas han marcado dos goles y siguen siendo la principal amenaza de ataque de Colombia.

Inglaterra entra en el partido como favorita debido a su experiencia, individualidad y profundidad de equipo.

Predicción: Inglaterra 3-1 Colombia.

