Arsenal vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La edición 2023-24 de la Premier League comienza con una ronda de partidos este fin de semana cuando Nottingham Forest se enfrente al Arsenal de Mikel Arteta en un importante encuentro en el Emirates Stadium este sábado 12 de agosto.

Hora y Canal Arsenal vs Nottingham Forest

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de México y Centroamérica. 6:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Arsenal vs Nottingham Forest en VIVO

Nottingham Forest terminó en el puesto 16 en la clasificación de la Premier League y mostró un rendimiento bastante impresionante hacia el final de su campaña. El equipo visitante jugó un empate 0-0 contra el Eintracht Frankfurt y tendrá que mejorar para tener una oportunidad en este juego.

Nottingham Forest ha perdido su primer partido de liga en cada una de sus últimas cuatro temporadas y no ha sufrido una racha de cinco derrotas consecutivas de esta naturaleza en su historia.

Por otro lado, el Arsenal aseguró el segundo lugar en la tabla de la liga la temporada pasada y ha mostrado una gran mejora durante el último año. Los Gunners ganaron el FA Community Shield en su partido anterior y tendrán confianza antes de este encuentro.

El Arsenal ha jugado su primer partido de la temporada de la Premier League en Londres en 11 de sus últimas 12 temporadas, con la única excepción durante este período contra el Newcastle United en 2019.

El Arsenal tiene un récord histórico impresionante contra Nottingham Forest y ha ganado 52 de los 103 partidos jugados entre los dos equipos, en comparación con las 29 victorias de Tricky Trees.

Pronóstico Arsenal vs Nottingham Forest

El Arsenal ha logrado avances excepcionales con Mikel Arteta durante el último año y puede ser prácticamente imparable en su mejor momento. Jugadores como Bukayo Saka y Gabriel Martinelli disfrutaron de brillantes campañas la temporada pasada y buscarán mejorar en los próximos meses.

Nottingham Forest logró sobrevivir a una batalla de descenso la temporada pasada, pero se enfrentará a un oponente formidable el sábado. El Arsenal es el mejor equipo sobre el papel y debería ser capaz de ganar este juego.

Predicción: Arsenal 3-0 Nottingham Forest.

Last modified: agosto 11, 2023

