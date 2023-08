Newcastle vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2022-23 sigue la acción con una nueva serie de partidos este fin de semana, cuando el Newcastle United se enfrente al Aston Villa dirigido por Unai Emery en un encuentro crucial en St. James’ Park este sábado 12 de agosto.

Hora y Canal Newcastle vs Aston Villa

Sede: St. James’ Park, Londres, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Aston Villa en VIVO

Aston Villa finalizó en el séptimo lugar en la clasificación de la Premier League la temporada pasada y ha estado superando las expectativas bajo la dirección de Unai Emery. El equipo visitante superó al Valencia con una victoria por 2-1 la semana pasada y deberá esforzarse para lograr un resultado similar en este partido.

Por otro lado, el Newcastle aseguró el cuarto puesto en la tabla de la liga la temporada pasada y ha tenido un rendimiento impresionante durante el último año. Las Urracas vencieron al Villarreal con un marcador de 4-0 en su último partido y llegarán con confianza a este encuentro.

El Newcastle United tiene un buen historial ante el Aston Villa y ha ganado 73 de los 171 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 59 victorias de los Villanos

Pronóstico Newcastle vs Aston Villa

El Newcastle ha mostrado una mejora notable durante el último año y deberá esforzarse al máximo para asegurar otro resultado entre los cuatro primeros. Jugadores como Callum Wilson y Alexander Isak pueden ser letales en su día y tendrán que intensificar su rendimiento este fin de semana.

Aston Villa también ha experimentado un resurgimiento bajo la dirección de Unai Emery y cuenta con un equipo sólido. Ambos equipos están en igualdad de condiciones en este momento y podrían comenzar sus campañas en la Premier League con un empate.

Predicción: Newcastle United 2-2 Aston Villa.

Last modified: agosto 11, 2023

