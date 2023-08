Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Mauricio Pochettino inicia su mandato como entrenador del Chelsea con un emocionante partido de apertura de la Premier League 2023-24 contra el Liverpool de Jurgen Klopp en Stamford Bridge este domingo 13 de agosto.

Los dos gigantes ingleses se esforzarán por dejar atrás sus decepcionantes actuaciones en la máxima categoría de la temporada pasada y presentar un desafío más sólido para terminar al menos entre los cuatro primeros esta vez.

Hora y Canal Chelsea vs Liverpool

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. NBC en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Chelsea vs Liverpool en VIVO

Es justo decir que la primera temporada del Chelsea bajo la propiedad de Todd Boehly y Clearlake Capital estuvo llena de acontecimientos, pero culminó de manera desastrosa, ya que supervisaron la peor campaña del club en la máxima categoría en casi 30 años.

A pesar de gastar más de £600 millones en nuevas incorporaciones en dos ventanas de transferencia, el Chelsea concluyó la campaña 2022-23 sin trofeos y no logró clasificarse para la competencia europea, quedando en el puesto 12 de la Premier League, a 10 puntos de la zona de descenso y a notables 27 puntos del cuarto lugar.

Los experimentos de Graham Potter y Frank Lampard en el banquillo no dieron los resultados deseados, y posiblemente el primero no tuvo suficiente tiempo para dejar su huella en el club. Sin embargo, ahora hay mucho optimismo en torno al nombramiento del exjefe del Tottenham, Mauricio Pochettino, quien es ampliamente considerado como uno de los mejores entrenadores en el fútbol mundial y ha sido elogiado por su habilidad para trabajar con jugadores jóvenes.

El argentino ha supervisado una gran cantidad de salidas de jugadores del primer equipo durante el verano, generando más de £200 millones en el proceso. Entre las adquisiciones notables se encuentran Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Axel Disasi, Robert Sanchez y Lesley Ugochukwu, y se esperan más incorporaciones en Stamford Bridge.

El Chelsea disfrutó de una pretemporada invicta y salió de su gira por EE. UU. como campeón de la Serie de Verano de la Premier League inaugural, al acumular siete puntos en tres partidos contra Brighton & Hove Albion, Newcastle United y Fulham, lo que los llevó a la cima de la tabla de seis equipos. Luego, los Blues rescataron un empate 1-1 en su último partido de preparación la semana pasada cuando el joven Mason Burstow anotó un gol en el minuto 89 contra el Borussia Dortmund.

Pochettino, que solo ganó tres de sus 16 enfrentamientos anteriores con el Liverpool como entrenador, ahora se prepara para un debut desafiante en su primer partido oficial como entrenador del Chelsea, contra un equipo de los Reds que ha empatado en cada uno de sus últimos seis encuentros con los Blues. Los cuatro partidos más recientes terminaron sin goles, incluidos los dos de la temporada pasada en la Premier League. Ningún partido en la historia del fútbol inglés ha terminado sin goles cinco veces seguidas.

Al igual que el Chelsea, el Liverpool tendrá que lidiar sin fútbol de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada inaugural de Jurgen Klopp en el cargo hace nueve temporadas, ya que cambiará su enfoque hacia la Europa League después de terminar quinto en la Premier League la temporada pasada, cuatro puntos detrás del cuarto clasificado, Newcastle.

Después de buscar un cuádruple sin precedentes hasta el último momento en 2021-22, los Reds no pudieron presentar un desafío serio por ningún título importante la temporada pasada. Vieron a sus rivales recientes, el Manchester City, ganar un triplete histórico, y al Manchester United levantar la Copa EFL.

La decisión del Liverpool de no reforzar su plantilla con nuevos mediocampistas la temporada pasada finalmente les pasó factura, pero desde entonces Klopp ha supervisado una importante renovación en el mediocampo en Anfield este verano. Hasta ahora, han salido siete mediocampistas, incluidos el capitán Jordan Henderson y Fabinho, mientras que Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister son incorporaciones emocionantes, y Moises Caicedo podría ser otra, aunque se rumorea que el ecuatoriano prefiere mudarse al Chelsea en lugar de Anfield.

Aunque los cambios en el centro del campo ocurren entre bastidores, el Liverpool tuvo un rendimiento mixto en ataque y defensa durante la pretemporada, anotando 19 goles y recibiendo 10 en cinco partidos amistosos. Los Reds lograron victorias contra Karlsruhe, Leicester City y Darmstadt, superando a este último 3-1 el lunes. Sin embargo, un empate 4-4 contra Greuther Furth y una derrota por 4-3 ante el Bayern Múnich sugieren que el equipo de Klopp todavía no ha alcanzado su máxima velocidad.

Sin embargo, al Liverpool le ha ido bien al comenzar la Premier League, ya que no ha perdido un primer partido en la máxima categoría en las últimas 10 temporadas (ganando ocho y empatando dos). Una victoria en Stamford Bridge el domingo pondría fin a su racha de siete partidos sin ganar contra el Chelsea.

