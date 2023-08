España vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

La selección de España se enfrentará a la selección de Suecia en el Eden Park en las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 el martes 15 de agosto.

Hora y Canal España vs Suecia

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 0:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

España vs Suecia en VIVO

España aspira a llegar a la final del torneo. Según el entrenador Jorge Vilda, han alcanzado su objetivo principal e incluso han hecho historia al llegar por primera vez a las semifinales.

«Nunca subestimen a un oponente que ya no tiene nada que perder», advierte Vilda. Los críticos de La Roja afirman que el equipo aún no ha enfrentado una verdadera prueba de fuego. España cayó 4-0 ante los gigantes Japón en la fase de grupos, pero derrotó a los subcampeones de 2019, Holanda, por 2-1 en los cuartos de final. Alexia Putellas y sus compañeras están dispuestas a demostrar una vez más que los escépticos están equivocados y parecen estar decididas.

«¡Es nuestro momento!», gritaron algunos seguidores de Suecia después de su clasificación a las semifinales. Las suecas están llegando a esta etapa por quinta vez. Han sido subcampeones una vez, pero el premio final sigue siendo un objetivo distante, aunque podría materializarse esta vez. Suecia actualmente tiene impulso y no se conformará con menos.

Blågult (como se conoce a la selección sueca) está recibiendo críticas cada vez más favorables. «Creemos que tenemos lo necesario para lograrlo esta vez», dice el entrenador Peter Gerhardsson. Derrotar a dos ex campeones, Estados Unidos y Japón, es prueba suficiente de que los suecos están listos para enfrentar a cualquier rival. España y Suecia se han enfrentado dos veces, con un empate 1-1 y una victoria por 1-0 a favor de Suecia.

España ha disputado 12 partidos en Copas del Mundo, ganando cinco, mientras que Suecia cuenta con 27 victorias en 45 partidos.

Pronóstico España vs Suecia

España y Suecia son equipos que pueden anotar con defensas impresionantes. Se espera que Salma Paralluelo, quien fue la heroína de España en los cuartos de final, esté en el once titular en esta ocasión. La ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, podría comenzar en el banquillo como es habitual. Se espera que España siga su estilo de juego centrado en el medio campo, que hasta ahora ha dado resultados.

La defensa sueca Amanda Ilestedt está buscando el título de máxima goleadora. La jugadora del Arsenal ha marcado cuatro goles, quedando uno detrás de la actual máxima goleadora de Japón, Hinata Miyazawa, quien está fuera de competencia.

Esperamos que Suecia prevalezca basándose en su forma y experiencia.

Predicción: España 1-3 Suecia

