Liga MX Femenil

La jornada 5 del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil, termina este lunes 14 de agosto, cuando las Rojinegras del Atlas reciban en casa a las Águilas del América, buscando dar la campanada y retomar el camino de la victoria para salir del sótano de la tabla.

Hora y Canal Atlas vs América

Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Hora: 9:06 pm en México. 8:06 pm PT / 11:06 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports

Atlas vs América EN VIVO

Las Rojinegras del Atlas marchan en la décimo quinta posición con solo tres unidades, producto de un solo triunfo obtenido hace un par de semanas como local ante las Bravas de Juárez, por lo que en su regreso al Estadio Jalisco, tratarán de volver a sacar tres puntos.

El equipo tapatío lleva tres derrotas en las primeras cuatro jornadas, algo que sin duda no estaba pesupuestado al inicio del torneo, pues aunque no tienen un equipo tan fuerte como en otros torneos, las dirigidas por Roberto Medina, no han logrado levantar el nivel.

Por su parte, las Águilas no han podido tener un mejor comienzo luego del título del Clausura 2023, pues con cuatro victorias y veinte goles a favor se ubican en todo lo alto de la tabla, mostrándose como el conjunto más sólido y principal candidato a refrendar el título.

El América viene de obtener el triunfo en su duelo pendiente ante Tijuana y frente a las Rojinegras querrán conseguir uno de sus mejores arranques al hilar cinco victorias consecutivas.

Además, un ingrediente especial que adorna este partido es la posibilidad de que Katty Martínez alcance el histórico gol 122 con el que iguale a Desireé Monsiváis como la máxima anotadora en la historia de la Liga MX Femenil y podría hacerlo nada más y nada menos que ante Medina, un entrenador con el que no terminó bien tras coincidir en Tigres.

Atlas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga MX Femenil Apertura 2023

Last modified: agosto 14, 2023

Etiquetas: América