Fulham vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este sábado 19 de agosto siguiendo con la jornada 2 de la Premier League 2023-2024, cuando el Brentford se enfrenta al Fulham, de Raúl Jiménez, encuentro crucial en Craven Cottage.

Hora y Canal Fulham vs Brentford

Sede: Craven Cottage, Fulham, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Fulham vs Brentford en VIVO

Brentford se encuentra actualmente en el octavo lugar en la clasificación de la Premier League y ha progresado durante el último año. El equipo visitante mantuvo un admirable empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur la semana pasada y buscará elevar su nivel en este partido.

Por otro lado, Fulham ocupa el sexto lugar en la tabla de la liga en este momento y ha tenido un comienzo de temporada impresionante. Los Cottagers superaron al Everton en una importante victoria por 1-0 en su último juego y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Brentford tiene una ligera ventaja sobre el Fulham y ha ganado 24 de los 64 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con las 23 victorias del Fulham.

Pronóstico Fulham vs Brentford

Fulham cuenta con un excelente equipo a su disposición, pero ha estado plagado de inconsistencias durante el último año. Jugadores como Willian y Raúl Jiménez pueden ser efectivos en su día y deberán intensificar su rendimiento este fin de semana.

El Brentford podría dar la sorpresa en su día y necesitará hacer un esfuerzo adicional en el último tercio del campo en ausencia de Ivan Toney. Ambos equipos están parejos sobre el papel y podrían terminar empatando en este partido.

Predicción: Fulham 1-1 Brentford.

