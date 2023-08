Liverpool vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 sigue su actividad de la jornada 2 cuando el Bournemouth se enfrente al Liverpool de Jurgen Klopp en un importante choque en Anfield este sábado 19 de agosto.

Hora y Canal Liverpool vs Bournemouth

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Liverpool vs Bournemouth en VIVO

Bournemouth se encuentra actualmente en el décimo lugar en la clasificación de la Premier League y ha sido bastante impresionante desde el cambio de año. Los Cherries empataron 1-1 ante el West Ham United en su último partido y tienen un punto que demostrar este fin de semana.

Por otro lado, el Liverpool ocupa el puesto 12 en la tabla de la liga en este momento y ha sentido dificultades para destacar durante el último año. El equipo de Merseyside empató 1-1 contra el Chelsea la semana pasada y necesitará mejorar para ganar este juego.

El Liverpool tiene un récord predeciblemente excelente contra el Bournemouth y ha ganado 14 de los 19 partidos jugados entre los dos equipos, en contraste con las dos victorias de las Cerezas.

Pronóstico Liverpool vs Bournemouth

El Liverpool cuenta con un equipo formidable a su disposición y deberá trabajar duro para aprovechar su potencial. Los Merseysiders están en medio de una transición desafiante en este momento y deberán dar un paso adelante en este encuentro.

Aunque el Bournemouth podría dar la sorpresa en su día, su récord en Anfield es sorprendentemente pobre. El Liverpool es el mejor equipo en este momento y debería ser capaz de ganar este partido.

Predicción: Liverpool 4-1 Bournemouth.

Last modified: agosto 18, 2023

Etiquetas: Bournemouth