Sparta Rotterdam vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

Sparta Rotterdam recibe al Feyenoord en el Sparta Stadion este domingo 20 de agosto en la segunda jornada de la Eredivisie 2023-2024, buscando aprovechar su victoria en el día inaugural, sin embargo los campeones buscarán su primer triunfo de la temporada.

Hora y Canal Sparta Rotterdam vs Feyenoord

Sede: Sparta-Stadion Het Kasteel, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Sparta Rotterdam vs Feyenoord en VIVO

Los Castle Lords comenzaron su nueva campaña en la máxima categoría con una victoria por 2-1 sobre el PEC Zwolle el fin de semana pasado. Un autogol de Sam Kersten en la primera mitad, junto con un disparo de Tobias Lauritsen, los puso 2-0 arriba antes de que Lennart Thy marcara un gol para Zwolle, pero fue demasiado tarde. Con tres puntos, el Sparta ocupa el séptimo lugar en este inicio de temporada.

Mientras tanto, para los campeones defensores, Feyenoord, tuvieron un comienzo difícil, ya que no han ganado en dos juegos en todas las competiciones.

El De Stadionclub perdió 1-0 ante el PSV Eindhoven en la Johan Cruyff Shield, la Supercopa holandesa, antes de comenzar su campaña liguera con un empate sin goles ante el Fortuna Sittard. El partido los vio reducidos a 10 hombres después de tan solo 25 minutos debido a la expulsión de Bart Nieuwkoop.

El equipo de Arne Slot está a solo dos lugares del Sparta en la tabla de puntos.

El Feyenoord está invicto contra el Sparta en 10 enfrentamientos desde la derrota por 1-0 en marzo de 2017.

Pronóstico Sparta Rotterdam vs Feyenoord

El Feyenoord ha tenido un inicio titubeante en la nueva temporada, pero la visita al Sparta podría sacar lo mejor de ellos. De Stadionclub tiene un excelente historial contra los anfitriones y debería prevalecer una vez más. Habrá que ver igual si Santiago Giménez arranca como titular.

Predicción: Sparta 1-2 Feyenoord

Last modified: agosto 19, 2023

Etiquetas: Canal Sparta Rotterdam vs Feyenoord