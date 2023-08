Seattle Seahawks vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pretemporada NFL 2023

NFL

Finalizamos la actividad de la pretemporada de la NFL este sábado 19 de agosto con el enfrentamiento entre Dallas Cowboys y Seattle Seahawks en el Lumen Field.

¿Podrán Pete Carroll, Drew Lock y los Seahawks defender su terreno local, o los Cowboys lograrán dar la sorpresa?

Hora y Canal Seahawks vs Cowboys

Sede: Lumen Field, Seattle, Estados Unidos

Hora: 8:00 pm de México y Centroamérica. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: CBS

Seattle Seahawks vs Dallas Cowboys en VIVO

Jaxon-Smith Njigba y Zach Charbonnet tuvieron impresionantes debuts en la Semana 1, por lo que es probable que vuelvan a jugar aquí.

Seattle no utilizó a muchos titulares la semana pasada y, aunque se espera que jueguen más en esta semana, no parece que Geno Smith, DK Metcalf o Tyler Lockett vayan a estar en el campo durante más de una o dos series.

Esperen ver mucho de Drew Lock, quien tuvo un rendimiento sólido contra los Vikings al lanzar para 191 yardas y dos touchdowns, con un porcentaje de pases completos del 70%.

Después de Lock, Holton Ahlers debería tener alguna oportunidad como QB3. Ahlers completó sus cuatro pases para 43 yardas y un touchdown la semana pasada.

Los Cowboys darán descanso a la gran mayoría de sus titulares. Veremos una combinación de Cooper Rush y Will Grier como mariscales de campo.

Ambos tuvieron un rendimiento muy sólido contra Jacksonville para abrir la pretemporada, y también hemos visto a Rush mostrarse competente con su limitada experiencia en la NFL.

Grier completó 22 de 31 pases para dos touchdowns la semana pasada. Sin embargo, también lanzó una intercepción.

El novato Deuce Vaughn interrumpió algunas carreras explosivas y finalizó con 50 yardas terrestres y un touchdown en apenas seis acarreos.

A lo largo de su carrera, Pete Carroll ha sido un entrenador sólido para respaldar en la pretemporada, ya que ha registrado un récord ATS de 28-19-1 (59%) en 48 juegos.

No obstante, no soy un gran fanático de respaldar a un equipo con una diferencia de siete puntos cuando no hay una ventaja clara en la posición de mariscal de campo. Por lo tanto, optaré por respaldar a los Cowboys con el spread de siete puntos.

Considero que Rush y Grier tienen suficiente talento para mantener este juego competitivo, y personalmente, no creo que Lock merezca este nivel de respeto.

Pick: Cowboys +7.

