Chelsea vs Luton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Chelsea se enfrentará al Luton Town en Stamford Bridge este viernes 25 de agosto arrancando la actividad de la jornada 3 de la Premier League 2023-2024.

Hora y Canal Chelsea vs Luton

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Luton en VIVO

El Chelsea llega a este encuentro después de sufrir una derrota por 3-1 ante el West Ham United en su partido más reciente. A pesar de que el West Ham se quedó con diez hombres, logró la victoria gracias a los goles del defensor marroquí Nayef Aguerd, el delantero internacional jamaicano Michail Antonio y el centrocampista brasileño Lucas Paqueta. Agerd fue expulsado en la segunda mitad. El centrocampista Carney Chukwuemeka anotó el único gol del Chelsea.

Por otro lado, el Luton perdió 4-1 ante el Brighton & Hove Albion en su partido más reciente. Los goles del lateral Solly March, el delantero brasileño Joao Pedro, el extremo marfileño Simon Adingra y el delantero irlandés Evan Ferguson aseguraron la victoria para el Brighton & Hove Albion. El delantero Carlton Morris anotó el gol del Luton Town.

En los dos enfrentamientos previos entre estos dos equipos, el Chelsea logró la victoria en ambas ocasiones.

Predicción Chelsea vs Luton

Un aspecto clave a considerar en el caso del Chelsea es su alto gasto en fichajes durante esta ventana de transferencia, que asciende a 385 millones de euros. Destaca la adquisición del centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo por 116 millones de euros, convirtiéndose en su fichaje más costoso este verano. Caicedo se une a Enzo Fernández, quien llegó por 121 millones de euros en enero, para reforzar el mediocampo de los Blues.

No obstante, la inversión no se detiene ahí. Durante esta temporada, se sumaron al equipo jugadores como Romeo Lavia, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Robert Sánchez y Axel Disasi. El desempeño del Chelsea en la temporada anterior, donde finalizó en la duodécima posición, plantea interrogantes sobre sus objetivos actuales. Fichar a dos mediocampistas centrales por más de 100 millones de euros cada uno sugiere una ambición por competir en la parte alta de la tabla. Sin embargo, la derrota ante un West Ham con 10 jugadores y la partida de su estrella en verano no ha sido un comienzo prometedor para ellos.

En marcado contraste, el gasto del Chelsea contrasta con la modesta estrategia de fichajes del Luton. Su fichaje más costoso hasta la fecha ha sido el centrocampista Ryan Giles, cuya adquisición representó una inversión cercana a los 6 millones de euros. La presencia del Luton Town en la Premier League esta temporada ha sorprendido a muchos, y su permanencia en la liga para la próxima campaña sería un logro inesperado.

La estrategia de fichajes del Chelsea puede resultar desconcertante para algunos, pero una derrota ante el Luton Town sería sin duda una de las sorpresas de la temporada.

Predicción: Chelsea 1-0 Luton Town.

Last modified: agosto 24, 2023

Etiquetas: Canal Chelsea vs Luton