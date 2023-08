Canadá vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Este viernes 25 de agosto, Canadá abrirá su participación en la Copa Mundial FIBA 2023 enfrentando a la selección de Francia. Tanto Canadá como Francia son considerados posibles contendientes para ganar el torneo.

Hora y Canal Canadá vs Francia

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesia

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Canadá vs Francia en VIVO

Canadá posee un equipo más sólido que Francia, en gran parte debido a su defensa liderada por Jamal Murray y Shai Gilgeous-Alexander. Además, Canadá cuenta con mayor presencia de talento de la NBA en comparación con Francia. Sin embargo, Evan Fournier ha demostrado un historial de destacadas actuaciones en competencias FIBA, mientras que Rudy Gobert es posiblemente el mejor pívot del torneo.

La plantilla de Canadá incluirá a Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Nickeil Alexander-Walker, Dillon Brooks, Kelly Olynyk y Zach Edey, brindando versatilidad en ambos lados de la cancha.

Aspectos centrales del control de un juego de baloncesto, como el espacio en el suelo, las incursiones hacia el aro, la protección en la pintura y la presión defensiva, estarán en juego.

Francia probablemente enfrentará dificultades para contener la cantidad de talento élite en el plantel canadiense, a pesar de la influencia defensiva y ofensiva de Fournier y Gobert.

Es probable que Guerschon Yabusele busque demostrar su mejora desde su unión al Real Madrid, mientras que Nicolas Batum será una amenaza desde el perímetro. No obstante, el talento de Canadá probablemente prevalecerá a lo largo del enfrentamiento.

Ambos equipos buscarán comenzar su fase de grupos en el Mundial con una victoria. Además, tanto Canadá como Francia han tenido una sólida preparación. La Hoja de Maple ganó tres de sus cinco partidos de preparación, mientras que Les Bleus logró un récord de 6-1 en sus propios encuentros previos.

Predicción Canadá vs Francia

Canadá debe ser precavida para evitar que la historia se repita, ya que Francia ha ganado sus tres enfrentamientos previos contra el equipo canadiense en la Copa Mundial FIBA.

Además, Canadá debe estar alerta ante Evan Fournier y Nicolas Batum, quienes son dos de los tres jugadores que alguna vez anotaron más de 200 puntos para la selección francesa en la Copa del Mundo.

Tanto Canadá como Francia tienen motivos para sentir confianza de cara a su próximo partido. El equipo canadiense es un contendiente legítimo para convertirse en campeón del mundo por una razón. Shai Gilgeous-Alexander será el jugador más destacado en el campo cuando estos dos equipos se enfrenten, mientras que Murray y Brooks probablemente ocuparán los puestos dos y tres.

La ofensiva de Francia parece ser más unidimensional que la de Canadá, y aparte de su protección en la pintura, Francia no supera a Canadá en muchas categorías importantes. Por lo tanto, es probable que Canadá comience de manera sólida su participación en la Copa del Mundo en este primer partido de grupo.

Pick: Canadá

