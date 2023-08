México vs Montenegro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

La Copa Mundial FIBA 2023 arranca su actividad este viernes 25 de agosto con un gran duelo donde México hará su debut intentando dar la primera sorpresa cuando se midan a Montenegro que saldrá a imponer condiciones en el Mall of Asia Arena.

México llega a este torneo tras haber ganado sus cinco partidos amistosos en el último mes, aunque estos fueron contra versiones menos competitivas de los equipos que participarán en la Copa del Mundo. A pesar de esto, el equipo azteca debería sentirse confiado en su desempeño, dado que han estado jugando juntos durante un período mucho más largo que la mayoría de los equipos. Su victoria más reciente fue contra Filipinas, donde Pako Cruz lideró con 18 puntos hacia un triunfo por 84-77.

Por otro lado, Montenegro tuvo un registro de 2-3 durante sus partidos de exhibición. Inicialmente perdieron ante Francia y Eslovenia en los primeros encuentros amistosos, pero luego se recuperaron al vencer a Irán. Tras una derrota ante Georgia, cerraron su serie de exhibición con una victoria frente a Filipinas. En ese enfrentamiento, Nikola Vucevic lideró una potente ofensiva en la segunda mitad, permitiendo a Montenegro imponerse por 102-87 después de estar arriba por solo dos puntos al medio tiempo.

Hora y Canal México vs Montenegro

Sede: Mall of Asia Arena, Pásay, Manila, Filipinas

Hora: 2:45 am de México y Centroamérica. 3:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:45 am PT / 4:45 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

México vs Montenegro en VIVO

México afrontará un desafío considerable al comenzar su camino en la Copa Mundial FIBA 2023 contra uno de los favoritos en el Grupo C, Montenegro. El equipo mexicano cuenta únicamente con seis jugadores que miden más de 6 pies 6 pulgadas, lo que podría convertirse en un problema ante la notable estatura de Montenegro.

No obstante, los mexicanos pueden aprovechar su falta de tamaño al jugar un baloncesto más rápido, capitalizando la velocidad de sus escoltas. El entrenador en jefe de México, Omar Quintero, ha dado rienda suelta a Pako Cruz, Paul Stoll, Orlando Méndez y Gabriel Girón Jr., permitiéndoles dirigir el juego y mantener un ritmo frenético frente a los jugadores más altos de Montenegro.

Cruz destaca como el mejor jugador del equipo, siendo el único que juega en Europa. El escolta de 6 pies 3 pulgadas jugó para Manisa, promediando 16,8 puntos en la temporada 2022-23 y con un 42,5 por ciento de efectividad en tiros de tres puntos.

Además, este equipo ha estado compitiendo conjuntamente desde mediados de julio, lo que les ha brindado una sólida cohesión en la cancha. A pesar de que la mayoría de sus victorias fueron contra equipos menos competitivos, estos triunfos seguramente les darán un impulso de confianza de cara a su primer partido en la fase de grupos contra Montenegro.

El equipo también juega con pasión y unidad. Aunque podrían ser considerados como los menos fuertes en el torneo, su ardiente competitividad podría mantenerlos en juego incluso frente a equipos más poderosos.

Por su parte, Montenegro ingresa a este enfrentamiento como amplio favorito, ya que el país balcánico necesita ganar por al menos nueve puntos para cubrir el margen de 8,5 puntos. Una de las mayores ventajas de Montenegro radica en la presencia de un jugador de la NBA, Nikola Vucevic, mientras que México carece de esta ventaja. Siendo un jugador que promedia 20 puntos y 10 rebotes en la NBA, además de haber sido seleccionado en múltiples ocasiones para el All-Star Game, Vucevic destaca por encima de todos los jugadores de ambos equipos. El pívot de los Chicago Bulls debería imponerse con facilidad sobre los hombres grandes y menos hábiles del equipo mexicano. Los mexicanos podrían enfrentar dificultades para contenerlo en el poste, dada su mayor habilidad y tamaño.

Hablando de ventaja en tamaño, Montenegro también la posee. Con ocho jugadores que miden más de 6 pies 8 pulgadas, Montenegro podría sacar provecho de esta característica ante la plantilla más pequeña de México. Aunque los mexicanos podrían superarlos con sus bases veloces, los montenegrinos podrían ralentizar el ritmo del juego y prevalecer en situaciones de media cancha, donde pueden mostrar paciencia y utilizar su tamaño.

Además de Vucevic, Marko Simonovic también se destaca. Simonovic jugó siete partidos de la NBA con los Bulls en la temporada 2022-23 y tuvo un papel destacado en la filial de la G-League de Chicago, los Windy City Bulls. En 42 partidos, promedió 14,8 puntos y 9,9 rebotes.

Kendrick Perry, base naturalizado nacido en Estados Unidos, liderará el perímetro de Montenegro. El base de 6 pies promedió 12,4 puntos en la Liga ACB con el Unicaja la temporada pasada.

Predicción México vs Montenegro

Es difícil no elegir a Montenegro en este caso. Contando con un All-Star de la NBA como Vucevic y un destacado de la G-League como Simonovic, Montenegro parece tener todas las cartas a su favor para dominar a un equipo mexicano notablemente más pequeño. Además, Montenegro debería tener pocas dificultades para superar el diferencial. Han demostrado su capacidad de elevar su juego frente a equipos más débiles cuando es necesario, tal como lo hicieron ante Filipinas.

Pick: Montenegro -8.5

Last modified: agosto 24, 2023

Etiquetas: Canal México vs Montenegro