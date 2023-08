Australia vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Australia se medirá ante Alemania en la jornada 2 de la Copa Mundial FIBA 2023 este domingo 27 de agosto en el Okinawa Arena de Japón.

Hora y Canal Australia vs Alemania

Sede: Okinawa Arena, Okinawa, Japón

Hora: 2:30 am de México y Centroamérica. 3:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:30 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Australia vs Alemania en VIVO

Alemania inauguró su participación con una contundente victoria por 81-63 sobre el anfitrión Japón, mientras que Australia dominó a Finlandia en la jornada inaugural con un amplio margen de 26 puntos.

Josh Giddey demostró su talento en las primeras etapas de la Copa Mundial FIBA 2023 al tomar el control de la cancha para el equipo australiano. El base de tercer año, proveniente del Oklahoma City Thunder, finalizó el partido contra Finlandia con 14 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Patty Mills, de los Atlanta Hawks, lideró la puntuación para Australia al sumar 25 puntos, además de ocho rebotes y dos asistencias. Joe Ingles, del Utah Jazz, también contribuyó en la jornada inaugural con 13 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, mientras que Dante Exum aportó 10 puntos y cuatro asistencias.

Por su parte, en el equipo de Alemania, Moritz Wagner, del Orlando Magic, tuvo un gran desempeño contra Japón, rozando un doble-doble con 25 puntos y nueve rebotes.

El base de los Toronto Raptors, Dennis Schröder, lideró el juego para Alemania, aportando 14 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Franz Wagner, del Orlando Magic, y el pívot de los Indiana Pacers, Daniel Theis, contribuyeron con 10 y 14 puntos, respectivamente.

Este es el enfrentamiento a seguir en el respectivo grupo, y una victoria prácticamente aseguraría un lugar en la siguiente ronda. La mayoría de las casas de apuestas otorgan una ligera ventaja a Australia.

Predicción Australia vs Alemania

Con una notable presencia de jugadores de la NBA en ambos equipos, este enfrentamiento captará la atención de todos los entusiastas del baloncesto. Debido a su plantilla más profunda, los australianos deberían ser la elección más sólida para llevarse la victoria.

Last modified: agosto 26, 2023

Etiquetas: Alemania