República Dominicana vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Este domingo 27 de agosto, Italia se enfrentará a la República Dominicana en un emocionante partido de la jornada 2 de la Copa Mundial FIBA 2023, que contará con la participación destacada de los jugadores Karl-Anthony Towns y Simone Fontecchio.

Este enfrentamiento reúne a los campeones de 1999 contra los medallistas de bronce en 2011 en Filipinas, y se llevará a cabo en el Coliseo Araneta de Quezón. Luego de la primera serie de partidos, los equipos del Grupo A buscarán prácticamente sellar su clasificación.

Hora y Canal República Dominicana vs Italia

Sede: Coliseo Araneta, Quezón, Filipinas

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

República Dominicana vs Italia en VIVO

Tanto Italia como la República Dominicana lograron victorias en sus primeros juegos. Italia derrotó a Angola, mientras que la República Dominicana superó a uno de los equipos anfitriones, Filipinas.

Los italianos tuvieron un desempeño sobresaliente en la primera jornada, imponiéndose cómodamente a sus oponentes con un marcador de 81-67. Por otro lado, el enfrentamiento inicial de los dominicanos fue más reñido, ya que el equipo americano logró la victoria con un marcador de 87-81, en un partido donde Karl-Anthony Towns lideró a su equipo a la victoria frente a Jordan Clarkson, otro destacado jugador de los Utah Jazz.

La lucha por el primer lugar en el Grupo A se prevé intensa, y este partido promete ser espectacular. Los italianos cuentan con una sólida defensa capaz de proteger el aro y robar el balón a sus adversarios. En su primer juego del torneo, lograron registrar 6 bloqueos y 5 robos. Sin embargo, estos números palidecen en comparación con la destacada actuación defensiva de la República Dominicana, que consiguió 11 robos y 3 bloqueos en el mismo partido. Víctor Liz desempeñó un papel fundamental en la defensa de su equipo, logrando 4 robos.

Este enfrentamiento promete ser uno de los más reñidos del torneo, y el resultado determinará la posición en la cima del Grupo A para uno de los dos equipos.

Predicción República Dominicana vs Italia

Aunque Italia se presenta como la clara favorita en su partido contra la República Dominicana, no se puede subestimar el impacto de Karl-Anthony Towns, quien probablemente sea el jugador más destacado en la cancha. Esto brinda a los Quisqueyanos la oportunidad de ganar el próximo juego.

Aunque Italia cuenta con varios talentos de alto nivel en la Euroliga, carece de jugadores de la NBA en sus filas, lo que podría afectar su desempeño ante un auténtico All-Star como Towns. No obstante, el equipo de la República Dominicana posee una plantilla completa y, aunque no tiene la misma profundidad que Italia, no se queda atrás en términos de potencia.

Teniendo todo esto en consideración, Italia merece el título de favorito para el próximo partido. No obstante, la presencia de Towns garantiza que el enfrentamiento sea más reñido de lo que algunos podrían anticipar.

Last modified: agosto 26, 2023

Etiquetas: Italia