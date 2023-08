Feyenoord vs Almere EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

Feyenoord recibirá al Almere en el De Kuip este domingo 27 de agosto en la jornada 3 de la Eredivisie 2023-24.

Hora y Canal Feyenoord vs Almere

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Feyenoord vs Almere en VIVO

El Feyenoord ha tenido un comienzo de temporada bastante lento, comenzando con una derrota por 1-0 ante el PSV Eindhoven en la Supercopa de Holanda. En su último partido, empataron 2-2 ante el Sparta Rotterdam y se encontraron con dos goles de desventaja antes de que Santiago Giménez y Leo Sauer, de 17 años, anotaran para rescatar un punto para los dirigidos por Arne Slot.

Feyenoord ocupa el puesto 12 en la clasificación de la liga con solo dos puntos de los seis posibles. Buscarán revertir sus últimos resultados para iniciar la defensa del título este fin de semana.

Mientras tanto, Almere ha tenido un comienzo difícil en su primera temporada en la máxima categoría holandesa, sufriendo una derrota por 4-1 ante el Twente en su primer partido de liga hace quince días. En el segundo partido, Fortuna Sittard los derrotó por 2-1 y quizás tuvieron suerte de no perder por un margen mayor.

Los visitantes ocupan el puesto 15 en la tabla sin puntos y buscarán conseguir su primera victoria en la Eredivisie este domingo.

El partido del domingo marcará el primer encuentro entre Feyenoord y Almere.

Predicción Feyenoord vs Almere

Feyenoord lleva una racha de empates consecutivos y ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. No han ganado en sus últimos tres partidos competitivos en De Kuip y estarán desesperados por poner fin a esa racha este fin de semana.

Por otro lado, Almere ha perdido sus dos últimos partidos después de perder solo uno de los 10 anteriores. La gran diferencia de clase y calidad entre los dos equipos debería hacer que el equipo local consiga los tres puntos el domingo.

Predicción: Feyenoord 3-1 Almere.

Last modified: agosto 26, 2023

Etiquetas: Almere