México vs Lituania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Nos dirigimos a Manila para presenciar un emocionante enfrentamiento de la jornada 2 de la Copa Mundial FIBA 2023 en el Grupo D este domingo 27 de agosto, cuando México busque sumar su primer triunfo, pero se medirá a Lituania que intentará imponer condiciones.

Lituania llega a su segundo partido tras una victoria contundente por 97-63 sobre Egipto. En las eliminatorias de FIBA Europa, quedaron en segundo lugar con un récord de 9-3, solo detrás de Francia, y lograron una impresionante diferencia de puntos de +70 contra sus oponentes. Clasificados como el equipo número 8 en el ranking FIBA, buscan volver a alcanzar la gloria internacional que una vez disfrutaron.

México, por su parte, se presenta a este partido después de una derrota amarga por 71-91 ante Montenegro. A pesar de que las líneas de apuestas estuvieron más cerca de lo que indicó el marcador final, México no logró establecer una racha consistente contra el equipo más fuerte de Montenegro. En este enfrentamiento, esperarán ofrecer una actuación más competitiva mientras se enfrentan a los favoritos de su grupo.

Hora y Canal México vs Lituania

Sede: Mall of Asia Arena, Pásay, Filipinas

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside 1891 en todo el mundo. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

México vs Lituania en VIVO

Lituania entra como claro favorito para ganar su grupo, compitiendo contra Egipto, México y Montenegro. Con una plantilla experimentada, tienen la habilidad de avanzar profundamente en el torneo, como lo demostraron en 2019 cuando llegaron a los octavos de final enfrentando a España, el eventual campeón. Se perfilan nuevamente como un equipo sorpresa que podría tener un desempeño destacado este año, liderados por Jonas Valančiūnas, quien anotó 15 puntos en su primera victoria. Además, cuentan con Ignas Brazdeikis, exjugador destacado de Michigan, quien aporta otro nivel de puntuación a su ofensiva.

Lituania tiene una notable ventaja en tamaño y debería buscar capitalizar esa superioridad interior. Con jugadores más altos, pueden dificultar las canastas cerca del aro y limitar los intentos de tiro de tres puntos por parte de México. Si logran controlar estos aspectos, no deberían tener dificultades para dominar tanto en el ataque como en la defensa. Su experiencia también juega un papel fundamental frente a un equipo mexicano relativamente inexperto.

Por su parte, México ocupa el puesto 31 en el ranking FIBA y su mejor actuación fue un octavo lugar en 1967. A lo largo de la historia, no han tenido un desempeño destacado en este torneo y enfrentarán a uno de los equipos más fuertes de su grupo en este enfrentamiento. Durante las eliminatorias de FIBA América, México luchó por mantener el ritmo y tuvo dificultades en el lanzamiento. Su porcentaje de tiros libres es bajo, un 66%, y necesitarán mejorarlo para aprovechar las faltas cometidas por el equipo contrario.

Para ganar este partido, México deberá adoptar un enfoque agresivo en sus penetraciones hacia el aro y buscar poner en aprietos a los jugadores más grandes de Lituania con faltas. Dado que su alineación es más pequeña, podrían enfrentar desafíos en este torneo, y en este juego en particular, ya que solo tres jugadores de Lituania miden menos de 6’7″. Una actuación inspirada será crucial para que México pueda superar el margen establecido.

Predicción México vs Lituania

Lituania cuenta con una gran experiencia y se adapta bien a la alineación de México. Son fuertes candidatos para asegurarse un lugar destacado en este torneo y deberían ser capaces de controlar cómodamente este partido de grupo. En términos de predicción, respaldamos a Lituania para superar el margen establecido.

Predicción: Lituania -15,5

