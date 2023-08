Francia vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

La fase de grupos de la Copa Mundial FIBA 2023 ha tenido un comienzo emocionante y la intensidad continuará cuando Francia y Letonia, ambos del Grupo H, se enfrenten este domingo 27 de agosto en el Indonesia Arena de Yakarta.

Hora y Canal Francia vs Letonia

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesia

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 3:30 pm de España.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Francia vs Letonia en VIVO

Francia tuvo un inicio difícil en el torneo, ya que se enfrentaron al equipo canadiense en su primer partido. Aunque terminaron el primer cuarto con una ligera ventaja, Canadá logró encontrar su ritmo en el segundo cuarto.

Las cosas se complicaron para los franceses en el tercer cuarto, donde fueron superados 25-8 y no pudieron recuperarse a lo largo del partido.

Por su parte, Letonia tuvo un sólido desempeño en su primer enfrentamiento, aplastando al equipo libanés con una victoria por 109-70. Desde el inicio del primer cuarto, los letones tomaron la delantera con un marcador de 27-17 y mantuvieron su dominio a lo largo del partido, logrando una victoria por 39 puntos.

Destacaron por su juego en equipo, con seis de sus jugadores alcanzando cifras dobles en puntos.

Predicción Francia vs Letonia

Se espera que Letonia juegue con la misma intensidad y determinación que mostraron en su primer partido contra Líbano. Su eficacia en el tiro fue clave para su victoria, ya que convirtieron casi el 60% de sus intentos de tiro de campo.

También demostraron habilidad en los tiros de tres puntos, con un impresionante 18/35 desde el arco de tres puntos.

El equipo sumó un total de 34 asistencias, lo que muestra su disposición a compartir el balón. Además, cuidaron bien el balón al perderlo solo en cinco ocasiones durante todo el partido.

Letonia debería confiar en su juego en equipo cuando se enfrente a Francia. Su habilidad para compartir el balón les permitió tener un eficiente desempeño en el tiro, y este enfoque debería ser replicado no solo contra Francia, sino a lo largo del torneo de la Copa Mundial FIBA 2023.

En el otro extremo de los partidos inaugurales del Grupo H en el torneo de la Copa Mundial FIBA 2023, el equipo francés luchó por encontrar su ritmo contra los canadienses.

Parecía que tenían dificultades para anotar, ya que solo lograron un 41 por ciento de eficacia en tiros de campo durante todo el partido. Su rendimiento en los tiros de tres puntos también fue bajo, con un 21,4% de aciertos.

Además, tuvieron problemas para cuidar el balón, perdiéndolo en 17 ocasiones, y solo lograron 14 asistencias durante todo el partido. Solo tres de sus jugadores alcanzaron cifras dobles en puntos, ya que muchos de ellos no lograron encontrar su ritmo.

Si Francia desea recuperarse contra Letonia, deberá mejorar su cuidado del balón y su comunicación en la cancha. También será crucial que encuentren una forma efectiva de defender los tiros sólidos de Letonia, ya que los letones buscarán su primera victoria en la Copa Mundial 2023.

Aunque Francia es considerada favorita, deberá evitar la complacencia, ya que Letonia tiene el potencial de sorprender.

