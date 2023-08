Sheffield vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Continuamos con la actividad de la jornada 3 de la Premier League 2023-2024 este domingo 27 de agosto con el enfrentamiento entre Sheffield y el impresionante Manchester City de Pep Guardiola que se disputará en Bramall Lane.

Hora y Canal Sheffield vs Manchester City

Sede: Bramall Lane, Sheffield, Reino Unido

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Sheffield vs Manchester City en VIVO

El Sheffield actualmente ocupa el puesto 16 en la clasificación de la Premier League y ha enfrentado dificultades en lo que va de temporada. La semana pasada sufrieron una derrota amarga por 2-1 ante Nottingham Forest, por lo que tendrán que esforzarse para recuperarse en este partido.

Por otro lado, el Manchester City se encuentra actualmente en el segundo lugar de la clasificación y ha demostrado una forma impresionante en esta temporada. Los Citizens lograron doblegar al Newcastle United en su último partido con una victoria cerrada por 1-0, y buscan elevar su rendimiento aún más en este fin de semana.

El Manchester City tiene un historial favorable frente al Sheffield y ha ganado 54 de los 126 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 38 victorias del Sable.

Predicción Sheffield vs Manchester City

El Manchester City está experimentando una transición en este momento, pero sigue siendo uno de los equipos más fuertes en la Premier League. Jugadores como Erling Haaland y Julián Álvarez pueden ser decisivos en cualquier partido y buscarán dejar su marca este fin de semana.

El Sheffield está luchando para mantenerse al ritmo de la máxima categoría y necesitará un esfuerzo sobrehumano para mantenerse firmes el domingo. El Manchester City es el equipo más sólido sobre el papel y debería tener el poder para ganar este partido.

Predicción: Sheffield 0-4 Manchester City

Last modified: agosto 26, 2023

Etiquetas: Canal Sheffield vs Manchester City