Gran Premio de los Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Tras un mes de receso por las vacaciones de verano, la temporada de Fórmula 1 retomará su curso este domingo 27 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos 2023 en el Circuito Zandvoort de los Países Bajos. Esta carrera volvió al calendario en 2021 después de una pausa de 35 años, y el momento no podría haber sido más perfecto para los fanáticos holandeses, con el ascenso de Max Verstappen. El joven de 25 años, aunque nacido en Bélgica, compite con una licencia holandesa debido a su doble ciudadanía, y ha ganado el Gran Premio de Holanda en las dos últimas temporadas en su camino hacia el campeonato de pilotos de Fórmula 1.

Hora y Canal Gran Premio de los Países Bajos

Sede: Circuito de Zandvoort, Zandvoort y Haarlem, Países Bajos

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de los Países Bajos en VIVO 2023

Verstappen se presenta como el claro favorito con las últimas probabilidades para el Gran Premio de Países Bajos de 2023, y busca completar el doblete holandés-belga tras su victoria el mes pasado en Spa. Su compañero de equipo en Red Bull Racing, Checo Pérez, es el único otro piloto con una victoria en esta temporada y figura como el segundo favorito en las apuestas.

Foto: Twitter @F1

Max Verstappen consiguió la pole position el sábado en una clasificación muy agitada con dos banderas rojas y que rezagó al Checo Pérez a la séptima posición, aun así, se espera que el mexicano pueda remontar lugares hasta alcanzar, al menos, el podio. En la primera fila también encontraremos al sorprendente Lando Norris que mantiene su paso constante, George Russell saldrá tercero y Albon será cuarto. En el quinto lugar saldrá Fernando Alonso, mientras que Carlos Sainz será sexto. La decepción de la clasificación fue Charles Leclerc que saldrá noveno, mientras que Lewis Hamilton tendrá que remontar desde la treceava posición.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de una gran carrera en el regreso a la Formula 1 esperando muchas emociones.

Gran Premio de los Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Last modified: agosto 26, 2023

Etiquetas: Checo Pérez