[Video] Resultado, Resumen y Goles Saprissa vs Cobán Imperial 5-0 Jornada 5 Copa Centroamericana 2023

El Saprissa dio un golpe de autoridad logrando vencer 4-0 al Cobán Imperial en la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2023 en el Ricardo Saprissa.

El cuadro del Saprissa salió con todo y apenas a los 13 minutos Ariel Rodríguez los puso al frente, tras eso mantenían el dominio, el Cobán Imperial no alcanzaba a competir, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo, a los 12 minutos Javon East anotó el 2-0 y al 63 finalmente el Saprissa liquidó el triunfo con el 3-0 de Orlando Sinclair, pero no fue todo ya que al 81 el mismo Sinclair firmó el 4-0 y en tiempo de reposición East puso el 5-0 final.

Con esta victoria el Saprissa quedó líder del Grupo A con 10 puntos, mientras Cobán Imperial quedó eliminado con 4 unidades. El Monstruo Morado esperará rival para la fase final. Saprissa 5-0 Cobán Imperial.

