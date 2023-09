Real Madrid vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Real Madrid buscará lograr cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos de la campaña de LaLiga 2023-24 cuando reciba al Getafe en el recién renovado Bernabéu este sábado 2 de septiembre.

Los Blancos han vencido al Athletic Bilbao, Almería y Celta de Vigo esta temporada, liderando la tabla con nueve puntos, mientras que el Getafe ocupa el puesto 11 con cuatro puntos en sus tres primeros partidos de la nueva campaña.

Hora y Canal Real Madrid vs Getafe

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 8:15 am de México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Getafe en VIVO

Los tres primeros partidos del Real Madrid de la campaña de La Liga 2023-24 han sido como visitantes debido a las obras en curso en el Bernabéu, pero la renovación del estadio se encuentra en una etapa en la que puede volver a albergar partidos.

Los Blancos iniciaron su temporada con una victoria por 2-0 ante el Athletic, seguida de una victoria por 3-1 sobre el Almería. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti completó su racha perfecta con una victoria por 1-0 sobre el Celta el viernes pasado.

Jude Bellingham ha sido la estrella de la temporada, anotando cuatro goles en sus primeras tres apariciones con el club. Sin embargo, los gigantes españoles han sufrido lesiones en algunos jugadores clave al comienzo de la campaña.

La temporada pasada, el Real Madrid estuvo a 10 puntos del campeón Barcelona en La Liga, pero es difícil imaginar que eso se repita esta temporada, especialmente porque el Atlético de Madrid también luchará por el título durante la campaña 2023-24.

Los Blancos han ganado sus últimos tres partidos de liga contra el Getafe, aunque ambos enfrentamientos de la temporada pasada terminaron 1-0. El equipo de José Bordalás ya empató sin goles con el Barcelona en esta temporada.

La situación de lesiones del Real Madrid se complicó contra el Celta cuando Vinicius fue expulsado en la primera mitad del partido, y su problema muscular podría mantenerlo fuera durante el próximo mes aproximadamente.

Eder Militao y Thibaut Courtois siguen ausentes por lesiones en la rodilla, mientras que Arda Guler se recupera de una operación de rodilla.

Sin embargo, el Real Madrid podría recibir un impulso por lesiones para este partido, ya que Ferland Mendy y Dani Ceballos están en las últimas etapas de su recuperación.

Luka Modric y Toni Kroos buscan ser titulares, pero es probable que solo haya un cambio con respecto al equipo que enfrentó al Celta, y Joselu podría reemplazar a Vinicius.

El Getafe comenzó su temporada con un empate 0-0 contra el Barcelona, pero luego sufrió una derrota por 3-0 ante el Girona en su segundo partido de la campaña.

Los Deep Blue Ones se recuperaron la última vez, logrando una victoria por 1-0 sobre el Alavés el lunes pasado, con un penalti tardío de Borja Mayoral marcando la diferencia.

El Getafe ocupa el puesto 11 en la tabla con cuatro puntos y tiene una reciente victoria sobre el Real Madrid, registrando un triunfo por 1-0 en casa en enero de 2022.

El conjunto de Bordalás ha estado activo en el mercado de fichajes, con siete fichajes y algunas salidas destacadas como las de Jaime Seoane, Sergi Altimira y Munir El Haddadi.

El éxito del Getafe esta temporada no dependerá de sus resultados ante los grandes, especialmente fuera de casa. Sin embargo, buscará aprovechar la situación de lesiones del Real Madrid este fin de semana, ya que el equipo de Ancelotti no contará con tres de sus jugadores más importantes para este partido.

El Getafe tiene cuatro jugadores lesionados en la actualidad: José Ángel Carmona, Mauro Arambarri, Luis Milla y Enes Unal.

Carles Aleñá y Portu buscan ingresar al equipo titular, pero parece probable que el técnico Bordalás mantenga el mismo once que enfrentó al Alavés.

Los exjugadores del Real Madrid, Mayoral y Juanmi Latasa, deberían alinearse contra su antiguo club en el último tercio del campo, mientras que Jaime Mata y Juan Iglesias también estarán en el equipo titular.

Predicción Real Madrid vs Getafe

El Real Madrid es el favorito para llevarse la victoria, aunque el Getafe podría complicar el partido. Aunque el Barcelona tuvo problemas contra los Azulones en el primer fin de semana de la nueva temporada, el equipo de Ancelotti debería tener la calidad suficiente para asegurar la victoria.

Pick: Real Madrid 3-1 Getafe

