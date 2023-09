Liverpool vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 sigue su actividad en la jornada 4 este domingo 3 de septiembre, cuando el Liverpool se enfrente al Aston Villa de Unai Emery en un encuentro importante en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Aston Villa

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Aston Villa en VIVO

Aston Villa se encuentra actualmente en el séptimo lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado bastante impresionante en lo que va de la temporada. El equipo visitante superó fácilmente al Hibernian por un margen de 3-0 a media semana en la Conference League y necesitará trabajar duro para lograr un resultado similar en este partido.

Por otro lado, el Liverpool se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la clasificación de la liga y ha dado un paso al frente en lo que va de la temporada. Los gigantes de Merseyside vencieron al Newcastle United por 2-1 en su partido anterior y tienen algo que demostrar este fin de semana.

El Liverpool tiene un excelente historial histórico contra el Aston Villa y ha ganado 101 de los 201 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 59 victorias de los Villanos.

Predicción Liverpool vs Aston Villa

El Liverpool tiene un equipo excelente a su disposición y ha gestionado admirablemente su transición con Jurgen Klopp. Dominik Szoboszlai se ha destacado en Anfield y buscará dejar su huella en este partido.

Aston Villa puede dar un gran golpe en su día y ha mostrado una marcada mejora con Unai Emery. Sin embargo, el Liverpool es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Predicción: Liverpool 2-1 Aston Villa.

Last modified: septiembre 2, 2023

