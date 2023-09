Arsenal vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Dos gigantes del fútbol inglés, cuyos inicios de campaña dejaron mucho que desear, se enfrentarán en el partido más destacado de la jornada 4 de la Premier League 2023-24 este domingo 3 de septiembre cuando el Arsenal reciba al Manchester United en el Emirates.

El equipo de Mikel Arteta perdió puntos por primera vez esta temporada en el empate 2-2 contra el Fulham el fin de semana pasado, mientras que los Red Devils lograron una remontada cautivadora para vencer al Nottingham Forest por 3-2.

Hora y Canal Arsenal vs Manchester United

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Manchester United en VIVO

Un optimista Mikel Arteta afirmó que la actuación del Arsenal en el empate de cuatro goles del fin de semana pasado contra el Fulham fue «diez veces mejor» que su victoria por 2-1 sobre los Cottagers en la misma etapa del año pasado, aunque algunos aficionados del Arsenal pueden haber pensado de otra manera cuando sonó el pitido final.

Después de un par de victorias poco convincentes sobre Crystal Palace y Nottingham Forest, el Arsenal anotó otro gol en el primer minuto en el Emirates a través de Andreas Pereira. Sin embargo, Bukayo Saka, cuyo pase despidió al exjugador del Man United, pasó de ser el villano a héroe desde el punto de penalti antes de que Eddie Nketiah aparentemente hubiera hecho lo suficiente para mantener el 100% de inicio de los Gunners.

La escritura estaba en la pared para el equipo de Marco Silva cuando Calvin Bassey vio la tarjeta roja, o eso creyeron los aficionados del Emirates, cuando Joao Palhinha, que regresaba, escogió hábilmente la esquina inferior para sumar el punto más improbable para Fulham, empujando al Arsenal al quinto lugar en la tabla de la Premier League en el proceso.

Siete puntos de nueve en oferta están lejos de ser catastróficos para los campeones de la Community Shield, pero la experimentación de Arteta al principio de la temporada ha generado confusión y críticas en igual medida, y esa innovación aún tiene que resolver sus problemas defensivos en casa.

De hecho, el Arsenal llega al encuentro principal del domingo después de haber mantenido su portería a cero solo en uno de sus últimos nueve partidos de la Premier League en el Emirates. Sin embargo, el equipo de Arteta normalmente puede contrarrestar las deficiencias defensivas con habilidad en el ataque, habiendo anotado al menos dos veces en nueve de sus últimos diez mejores juegos de vuelo en el norte de Londres.

El dilema del lateral izquierdo de Arteta se aliviará ligeramente con el regreso de Takehiro Tomiyasu después de una suspensión de un partido, mientras que Oleksandr Zinchenko aparentemente se ha recuperado por completo de un problema en la pantorrilla. Sin embargo, las víctimas de rodilla de larga duración, Jurrien Timber y Mohamed Elneny, siguen en la lista de tratamiento.

Había temores de que Nketiah, quien obtuvo su primera convocatoria con Inglaterra a principios de esta semana, hubiera sufrido un golpe en la rodilla en el empate contra Fulham, y aunque no se cree que el jugador de 24 años esté lidiando con nada grave, los aficionados del Arsenal dieron un suspiro de alivio cuando Gabriel Jesús regresó de la cirugía desde el banquillo la semana pasada; Folarin Balogun ya ha partido hacia Mónaco.

Dado que Zinchenko seguramente está siendo considerado para regresar al lado izquierdo, el recientemente derrocado Gabriel Magalhaes también debería volver al pensamiento de Arteta, lo que potencialmente podría tener un efecto en cadena para Kai Havertz en medio de un comienzo decepcionante en su carrera con los Gunners.

El espectáculo cargado de goles no se limitó solo a la capital inglesa el fin de semana pasado, ya que Nottingham Forest hizo historia en la Premier League en Old Trafford, convirtiéndose en el primer equipo de la competición en anotar dos veces en los primeros cuatro minutos ante el Manchester United.

El gol de Taiwo Awoniyi y el cabezazo de Willy Boly dejaron estupefactos a los aficionados de los Diablos Rojos, pero Christian Eriksen logró reducir la diferencia en el minuto 17, antes de que sus compañeros centrocampistas Casemiro y Bruno Fernandes completaran una remontada loable en el segundo tiempo.

En un bienvenido regreso a la senda del triunfo después de una triste derrota por 2-0 ante el Tottenham Hotspur, al que el Arsenal intentará emular este fin de semana, el equipo de Erik ten Hag ocupa el octavo lugar en la clasificación embrionaria, después de haber registrado también una victoria por 1-0 sobre el Wolverhampton Wanderers en casa.

Si bien la resistencia del Manchester United en casa no es objeto de debate, algunos fanáticos de los Red Devils tal vez deseen pasar por alto el desagradable récord fuera de casa de su equipo, que indica solo tres victorias en sus últimos once partidos de la Premier League en césped rival, anotando solo un gol en sus últimos cuatro partidos de este tipo.

Los hombres de Ten Hag hicieron que el Arsenal volviera a la tierra con una victoria por 3-1 en Old Trafford el año pasado, pero los Gunners completaron su misión de venganza con un apasionante triunfo por 3-2 en los Emirates en enero, y no desde que Jesse Lingard se robó el espectáculo. En diciembre de 2017, el Manchester United se impuso en un partido de la Premier League en suelo emiratí.

Mientras que el Arsenal se ve reforzado por un regreso defensivo, Ten Hag ha recibido un par de golpes inoportunos en la espalda, ya que Raphael Varane salió durante el descanso contra Nottingham Forest y estará al margen durante algunas semanas; Victor Lindelof debería sustituirlo.

Luke Shaw (músculo), Tyrell Malacia (músculo), Mason Mount (muslo), Kobbie Mainoo (tobillo), Amad Diallo (rodilla) y Tom Heaton (gemelo) tampoco estarán disponibles para Ten Hag, pero hay optimismo sobre el estado físico de Rasmus Hojlund, que podría superar su problema de espalda y debutar con el primer equipo.

Ten Hag también ha confirmado que el cedido del Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon, está disponible, aunque su falta de acción reciente puede llevar al español a ocupar un lugar en el banquillo mientras Diogo Dalot continúa como lateral izquierdo.

También se acordó un acuerdo de cesión inicial para el centrocampista de la Fiorentina Sofyan Amrabat, pero el marroquí habría tenido que estar registrado antes de las 12:00 horas del viernes para poder debutar aquí.

Predicción Arsenal vs Manchester United

Si bien el Arsenal no puede mantener su portería a cero en los Emiratos en este momento y podría sucumbir a las efervescentes fuerzas de ataque del Manchester United, los hombres de Arteta rara vez son superados en casa y pueden volver a la normalidad a expensas de las tropas de Ten Hag.

El en forma Nketiah, que ya ha aterrorizado a la línea de fondo del Manchester United en el pasado, y el regreso de Jesús deberían estar ansiosos por enfrentarse a una retaguardia debilitada de los Diablos Rojos, y si los hombres de Arteta hacen lo básico correctamente, el contingente local en los Emiratos debería celebrar una victoria contundente cuando llegue el momento.

Pick: Arsenal 3-1 Manchester United.

Last modified: septiembre 2, 2023

