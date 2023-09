Puerto Rico vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Seguimos con la actividad de la segunda ronda del Grupo I de la Copa Mundial FIBA 2023 y este domingo 3 de septiembre Puerto Rico (3-1) se enfrenta cara a cara con Italia (3-1) en búsqueda de la fase final.

Nadie creyó en ellos, pero Puerto Rico derrotó a República Dominicana 102-97, poniendo fin a la racha de victorias de Karl-Anthony Towns y compañía en la Copa Mundial FIBA 2023. Tremont Waters se enfrentó mano a mano con los 39 puntos de Towns, la máxima puntuación del juego, al anotar 37 puntos propios para liderar a un valiente equipo de Puerto Rico hacia una victoria inspiradora el viernes. Fue un partido de ida y vuelta durante todo el encuentro, hasta que el triple de John Holland, con el marcador empatado a 95, rompió la igualdad y finalmente selló la victoria para Puerto Rico.

Mientras tanto, Italia también sorprendió al derrotar a Serbia por 78-76. Esta victoria marcó la primera derrota de Serbia en la Copa Mundial FIBA 2023, y ahora todos los equipos del Grupo I comparten récords idénticos de 3-1. Simone Fontecchio tuvo una destacada actuación con 30 puntos, anotando 11 de 15 tiros, para llevar a los italianos a su tercera victoria en el torneo.

Hora y Canal Puerto Rico vs Italia

Sede: Coliseo Araneta, Quezón, Filipinas

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am de Venezuela. 5:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Puerto Rico vs Italia en VIVO

Puerto Rico llega a este juego con mucho impulso después de derrotar a un equipo de República Dominicana liderado por Karl-Anthony Towns, a pesar de no contar con ningún jugador de la NBA. La inspiradora explosión de 37 puntos de Tremont Waters debería darles mucha confianza mientras buscan ganar otro juego como desfavorecidos por segunda vez consecutiva. Además de su destacada actuación en la puntuación, Waters también realizó una de las mejores actuaciones del torneo con 11 asistencias, cuatro rebotes y cuatro robos.

George Conditt también se destacó frente a Towns, anotando 18 puntos, capturando siete rebotes y bloqueando dos tiros. Conditt, quien jugó cuatro años en Iowa State, ha sido una fuerza constante en el centro para Puerto Rico. Promedió cerca de un doble-doble en la primera ronda del juego grupal, con 10,7 puntos y 9,7 rebotes.

Jordan Howard y Christopher Ortiz también brindaron un aporte desde el banquillo para Puerto Rico. Howard anotó 11 puntos con cinco asistencias y un robo, mientras que Ortiz añadió 10 puntos y seis rebotes.

Al igual que República Dominicana, este equipo italiano tiene una distribución de puntos más equilibrada, con solo tres de sus jugadores promediando cifras de dos dígitos en puntos en el torneo hasta el momento. Aunque la victoria del viernes fue impulsada en gran parte por la actuación de Tremont Waters, Puerto Rico contó con la contribución de seis jugadores que anotaron al menos seis puntos en el juego.

A diferencia de Puerto Rico, Italia ya no tendrá el mismo estatus de «desfavorecido» que tenía en su juego anterior. Sin embargo, esa valiente victoria sobre Serbia solo debería motivarlos aún más para tener la oportunidad de avanzar a los cuartos de final. Derrotar a Serbia, clasificado en sexto lugar, también debería darles mucha confianza de cara a este partido contra Puerto Rico.

Nadie, aparte de Tremont Waters, debería entrar en este partido con más confianza que Simone Fontecchio. El alero de los Utah Jazz tuvo su mejor partido del torneo con 30 puntos y un eficiente 11 de 15 en tiros de campo. Fontecchio brilló el viernes al mostrar todo su repertorio ofensivo a expensas de los serbios. Anotó una canasta crucial con menos de 35 segundos restantes que le dio a Italia una ventaja de cuatro puntos y más margen para asegurar la victoria en los momentos finales.

Marco Spissu también alivió un poco la carga anotadora de Italia, ya que el escolta de 6 pies añadió 14 puntos y cinco rebotes en la victoria. El veterano delantero Luigi Datome también tuvo su mejor actuación del torneo hasta el momento. El jugador de 35 años anotó 10 puntos y encestó dos triples en solo 13 minutos de acción.

Si la racha de Fontecchio continúa el domingo y Datome sigue aportando incluso en un tiempo de juego limitado, Italia debería estar en buena forma para ganar y cubrir la diferencia.

Pronóstico Puerto Rico vs Italia

A pesar de lo inspiradora que fue la victoria de Puerto Rico, Italia también tuvo una actuación valiente, especialmente contra un equipo más duro como Serbia. Simone Fontecchio ha encontrado su ritmo e incluso realizó varios tiros difíciles en su victoria más reciente. Stefano Tonut, el segundo máximo anotador del equipo al inicio del viernes, tuvo un mal juego y debería buscar recuperarse de una terrible tarde con un 1 de 7 en tiros. Además, Luigi Datome debería tener otra actuación retrospectiva después de una buena actuación contra Serbia.

Predicción: Italia: -8,5 (-113)

Last modified: septiembre 2, 2023

Etiquetas: Canal Puerto Rico vs Italia